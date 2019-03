Aperte le iscrizioni alla “Totti Championship League”

Aperte le iscrizioni per la Marathon du Médoc (dove bevi del buon vino mentre corri in costume) : Sono Aperte le iscrizioni per la trentacinquesima edizione della Marathon du Médoc, una maratona decisamente fuori da ogni schema. I partecipanti si fermano, durante il percorso tra i vigneti francesi, per sorseggiare pregiati vini e degustare specialità culinarie come formaggi, ostriche e bistecche.Continua a leggere

Corso base di Balloon Art a Lecce - Aperte le iscrizioni

Rally Città di Casarano 2019 – Iscrizioni Aperte per l’attesissimo evento salentino! : Tutto il movimento automobilistico sportivo salentino è in fermento per l’edizione 2019 del Rally Città di Casarano: la gara del 13 e 14 aprile apre la Coppa Rally e i trofei Monomarca di zona Dalla giornata odierna, si può dire che è ufficialmente partito il classico conto alla rovescia per la ventiseiesima edizione del Rally Città di Casarano, competizione automobilistica organizzata dalla Scuderia Casarano Rally Team in ...

Grand Road Venezia-Montecarlo : Aperte le iscrizioni : Si scaldano i motori per il Grand Road Venezia-Montecarlo, nuovo evento di regolarità turistica riservata alle supercar che dal 30 maggio al 2 giugno 2019 debutterà sulla scena automobilistica internazionale con un format innovativo e un’allure glamour. Un emozionante viaggio di 1.000 km, lungo un immaginario ponte panoramico tra il Mare Adriatico e il Mare Tirreno, attraversando luoghi di incomparabile ...

Aperte le iscrizioni al Corso di gestione delle infrastrutture sportive : Sono Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Corso di Formazione Permanente in gestione delle infrastrutture sportive, organizzato da Politecnico di Milano in sinergia con Federazione Italiana Giuoco Calcio, Istituto per il Credito Sportivo e Lega Serie A. Il Corso si sviluppa in tre moduli: Principi di Project Management delle infrastrutture sportive, Best Practices Nazionali […] L'articolo Aperte le iscrizioni al Corso di gestione ...

Pesaro e Urbino. Aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di autodifesa : Da mercoledì 3 aprile, presso ASD Know Yourself in via Flaminia 284 a Cuccurano, prenderà il via un corso gratuito

Vela – Rolex Giraglia 2019 : Aperte ufficialmente le iscrizioni : Rolex Giraglia 2019: aperte le iscrizioni. Una veste inedita caratterizza l’edizione numero 67 della Rolex Giraglia 2019, con l’arrivo della regata offshore nelle acque del Principato di Monaco e tante novità anche a Saint-Tropez ‘Offrire un punto di arrivo alternativo della Rolex Giraglia, come già accaduto nel passato, ne sottolinea l’importanza e l’unicità, offrendo ai partecipanti un’alternanza che contribuisce alla costruzione del ...

Cyber - iscrizioni Aperte per CY4GAMES - Capture the Flag on trial : Roma, 15 feb., askanews, - aperte le iscrizioni alla prima edizione di 'CY4GAMES - Capture the Flag on trial', competizione tra hacker etici organizzata da Cy4gate che si svolgerà il 6 maggio, presso ...

Il Rally Valtiberina “Tricolore” entra nel vivo : da oggi iscrizioni Aperte : In programma per il 15-16 -17 marzo 2019, sarà la prima prova del “Trofeo Tradizione Terra”, il Campionato Italiano Auto Storiche su terra, oltre che la quarta prova del Challenge Raceday Rally Terra Con la giornata odierna si accendono i riflettori sul 13° Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina, in programma per il 15-16-17 marzo. Si apre infatti oggi il periodo delle iscrizioni che si allungherà, da regolamento, fino a sabato 9 ...

Master di scrittura seriale di fiction - Aperte le iscrizioni : c'è tempo fino al 10 marzo : Un'offerta formativa specialistica per giovani sceneggiatori capaci di lavorare sulla media e lunga serialità, con particolare attenzione al rapporto tra scrittura, criteri di costo, regia e montaggio.

Aperte le iscrizioni al workshop "Le immagini dei gesti - i gesti delle immagini" per un'installazione interattiva sull'identità della ... : L'attività di Studio Azzurro ha trovato uno spazio congeniale nel teatro, con la progettazione di spettacoli come La camera astratta , 1987, ; Wer möchte wohl Kaspar Hauser sein?, spettacolo di danza ...

A scuola di Biologia nel Parco Marino di Punta Campanella - Aperte le iscrizioni per i corsi di giugno : Un’intera settimana da trascorrere tra immersioni, paesaggi mozzafiato, lezioni con docenti universitari e piacevoli serate a tema. Sono aperte le iscrizioni per il nuovo Corso di Biologia Marina, giunto alla nona edizione. Il corso, rivolto a studenti, laureati o appassionati del mare, si svolge, come di consueto, nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella dal 24 al 29 giugno. Unico requisito richiesto il brevetto sub. A tenere ...

'Master in Mediazione Linguistica Interculturale' : Aperte le iscrizioni