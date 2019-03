Antonella Clerici | incursione in diretta a ' La prova del cuoco'

Antonella Clerici torna a sorpresa a La Prova del Cuoco : Antonella Clerici a La Prova del Cuoco A volte ritornano. Antonella Clerici non è riuscita a stare a lungo lontana dai suoi fornelli: quest’oggi a sorpresa è stata ospite de La Prova del Cuoco. Una breve incursione nello spazio dedicato alla ricetta di Andrea Mainardi, suo affezionato ex chef. L’atteso ritorno si è consumato senza troppi cerimoniali in un clima di assoluta informalità, com’è nello stile della Clerici e del ...

La prova del cuoco - Antonella Clerici a sorpresa in studio : L'imprevedibilità, ciò che non ti aspetti è avvenuto: Antonella Clerici è piombata come un fulmine a ciel sereno nello studio de La prova del cuoco durante la puntata di oggi, 19 marzo 2019. Nel giorno della festa del papà, la mamma del programma culinario di Rai 1 ha riservato una sorpresa ad Elisa Isoardi che ha accolto la conduttrice fresca di chiusura di Sanremo Young. prosegui la letturaLa prova del cuoco, Antonella Clerici a sorpresa ...

Antonella Clerici : figlia - età e carriera. La biografia della presentatrice : Antonella Clerici: figlia, età e carriera. La biografia della presentatrice Vita privata, figlia e compagno Antonella Clerici Dopo aver salutato il suo programma storico “La Prova del Cuoco“, che aveva condotto al fianco di Anna Moroni, Antonella Clerici, come aveva promesso, torna sulle scene Rai con Portobello. Ripercorriamo le tappe della carriera e della vita della presentatrice di Legnano che ha tenuto compagnia ai telespettatori del day ...

Sanremo Young 2019 : vince Tecla Insolia. Antonella Clerici emozionata : Tecla Insolia è la vincitrice di Sanremo Young 2019: battuto Eden Venerdì 15 marzo si è conclusa la seconda edizione di Sanremo Young 2019, il talent condotto da Antonella Clerici sul primo canale della Tv di Stato. Un mese fa erano partiti in venti e per l’ultima serata ne erano rimasti solo quattro. Tecla Insolia è la vincitrice di Sanremo Young 2019. La 15enne di Piombino ha trionfato contro Eden, Kimono e Giuseppe Ciccarese. Sarà, ...

Ascolti Tv - 'Il silenzio dell'acqua' parte bene e vince contro Antonella Clerici : La nuova serie crime di Canale 5 ottiene 3.364.000 telespettatori (share 15.28%). Terzo posto per Italia's Got Talent e...

Sanremo Young : gli ascolti di Antonella Clerici senza Uomini e Donne : ascolti Tv: Sanremo Young di Antonella Clerici cresce senza Uomini e Donne Dopo la fine dello Speciale di Uomini e Donne – La Scelta, che non ha dato particolarmente fastidio alla concorrenza, venerdì 8 marzo si è consumata una nuova ed inedita sfida in campo Auditel. Secondo gli ascolti tv, Sanremo Young è riuscito a tenere testa a Il Silenzio dell’Acqua. Sono stati, infatti, 3.076.000 telespettatori e il 15% di share a seguire il ...

Antonella Clerici : "Non reputo importante un anello al dito" : Antonella Clerici ha deciso di confessarsi nel salotto di Domenica In dalla sua amica Mara Venier. Le due colleghe, hanno parlato della vita soprattutto sentimentale della conduttrice di ' Sanremo ...

Elisa Isoardi non teme più Antonella Clerici. Alla Prova del Cuoco arriva De Martino : Elisa Isoardi e Antonella Clerici hanno deposto le armi. A dir la verità, non avevano mai veramente litigato ma si era creato un inevitabile confronto, dato il passaggio di testimone Alla conduzione della Prova del Cuoco. La Clerici ospite a Domenica In dAlla sua amica Mara Venier ha chiarito una volta per tutte che non tornerà a presentare il celebre programma di cucina. Dunque, Elisa Isoardi può stare tranquilla, da Antonellina non deve temere ...

Antonella Clerici - le parole a 'Domenica In' : 'Ho cambiato vita per amore' : Antonella Clerici si sta confermando regina degli ascolti come dimostrato dal successo di 'Sanremo Young' che vede in gara giovani ragazzi di talento giudicati da esperti del mondo della musica. Nella giornata di domenica 3 marzo, la presentatrice è stata ospite nel salotto di Mara Venier alla quale è legata da una grande amicizia. Sulla sua pagina Instagram, la conduttrice ha postato una foto con Mara Venier in compagnia dei ragazzi di Sanremo ...

Antonella Clerici : 'Ho chiesto a John Travolta di ballare ma lui ha rifiutato' : Antonella Clerici è stata protagonista di un'intervista alla trasmissione condotta da Mara Venier, 'Domenica In' dove ha avuto modo di parlare dei recenti progetti lavorativi. La presentatrice ha posto l'accento sul successo ottenuto con la nuova edizione di 'Sanremo Young' che è riuscita a ottenere il gradimento da parte di milioni di telespettatori. In questa stagione la Clerici ha condotto due programmi di rilievo ricordando in particolare ...

Toto conduttori per il Festival di Sanremo 2020 - da Amadeus ad Antonella Clerici : tutte le nuove impossibilità : A poco meno di un mese dalla conclusione della manifestazione, già al via il Toto nomi per il conduttore del Festival di Sanremo 2020 con il quale si festeggerà il 70° anniversario della kermesse quest'anno condotto da Claudio Baglioni. Tra le possibilità, si è già parlato di Amadeus, forte del successo di Ora o mai più. La sua presenza sarebbe perfetta per le celebrazioni dell'importante traguardo, dal momento che rappresenta uno dei ...