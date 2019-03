Anticipazioni Station 19 – 2×12 | la nuova avventura lavorativa di Ben

lanostratv

(Di martedì 19 marzo 2019)19 – 2×12: la trama Giovedì 4 aprile in America, sulla ABC, andrà in onda19 – 2×12. Il secondo spin-off di Grey’s Anatomy ha, infatti, ripreso con la normale programmazione dopo la pausa invernale di ben quattro mesi. Nei primi due episodi dell’anno non sono di certo mancati i colpi di scena ed i pompieri della stazione 19 sono attualmente alle prese con le conseguenze che il grave incidente di Andy Herrera e Robert Sullivan ha causato. Un cambio di rotta significativo soprattutto per il Capitano della squadra che, dopo la lenta guarigione, ha completamente cambiato il suo approccio nei confronti dei colleghi. Anche Ben Warren è alle prese con unacrisi in campo lavorativo ed è proprio durante il dodicesimo episodio, intitolato “When it rains, it proud!”, che il vigile del fuoco intraprenderà un nuovo ...

