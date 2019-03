Angelo Morbelli alla GAM | pittore ottocentesco e contemporaneo

ilfogliettone

(Di martedì 19 marzo 2019) E' stato un protagonista della stagione divisionista nella pittura a cavallo tra Ottocento e Novecento, con una particolare attenzione alle persone che stavano ai margini della società. E oggi, a cento anni dmorte, la Galleria d'arte moderna di Milano rende omaggio adcon una mostra che cerca di raccontare più aspetti del suo lavoro, oltre i celebri dipinti del Pio Albergo Trivulzio."La sua ricerca in ambito tecnico e compositivo - ha detto ad askanews - fu solida, tormentata, ma molto solida, e raggiunse degli esiti molto moderni. Quello che interessa del, quello che interessava a noi riuscita a rappresentare in questa mostra, era anche la sua contemporaneità, ossia la sua capacità di descrivere in modo asciutto, concreto, privo di particolari sentimentalismi, la realtà del momento. E Milano in particolare".I luoghi di Milano ritornano nei quadri di ...

