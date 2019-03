Amici 2019 | Ricky Martin nel ruolo di coach | 5 curiosità sul cantante di Livin’ la vida

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Siete proprio sicuri di sapere tutto su? Enrique Martín Morales, come si chiama all’anagrafe, è una star mondiale. E questo lo sappiamo. Da Livin’ laloca in poi, il suo nome è stato sui rotocalchi di tutto il mondo. E pure questo lo sappiamo. Tutti lo conoscono per la sua carriera di, manon ha mai nascosto la sua vita privata: nel 2010 ha fatto coming out e ha raccontato al mondo di aver adottato una coppia di gemelli, Matteo e Valentino, avuti grazie a un utero in affitto di una madre surrogata. Bene, fin qui eravate preparati. Ma ora che è stato scelto comedi una delle due squadre diquesto che ha già rivestito a The Voice in Australia – è arrivato il momento di conoscerlo un po’ meglio.Lo sapevate, per esempio, che ancora prima di affermarsi comeè stato il protagonista di alcune telenovelas? ...

petergomezblog : I pm: ‘Nessuno veda il corpo di Imane in obitorio’ Radioattivià e autopsia: ecco che cosa non torna - petergomezblog : Imane Fadil, l’ordine dei pm all’obitorio ‘Nessuno deve vederla, neanche parenti’ Attesa per esami su sostanze radi… - AmiciUfficiale : Primo incontro di @gpeparini con i ragazzi in maglia verde! Se non avete visto la puntata di ieri cliccate qui ??… -