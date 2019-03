American Gods 2x03 | Mr Wednesday prova ad allearsi con una nuova potente divinità

American Gods : rinnovata per una terza stagione con Chic : E' appena iniziata la seconda stagione di American Gods, ma la domanda che tutti iniziano a porsi di già è se ne vedranno o meno una terza. In particolare si tratta di una Serie TV la cui prima stagione è stata lanciata nel 2018. Si basa sul romanzo omonimo di genere fantasy dello scrittore Neil Gaiman e segue le vicende di un ex detenuto di nome Shadow Moon (interpretato da Ricky Whittle) dal passato semi-sconosciuto e dal futuro incerto, ...

American Gods - anticipazioni episodio 2 : Mr Wednesday cerca vendetta : American Gods è una serie televisiva prodotta da Starz e diffusa da Amazon Video. Il 10 marzo è stata trasmessa proprio su Starz "House on The Rock", la prima puntata della seconda stagione. In Italia invece l'episodio è stato rilasciato l'11 marzo. Il racconto riprende da dove l'avevamo lasciato nel 2017, quando Mr. Wednesday (Ian McShane) rivela a Shadow Moon (Ricky Whittle) la propria identità e continua ad arruolare divinità per combattere ...

Le promesse di American Gods 2 (e dove eravamo) : L'11 marzo 2019 su Amazon Prime Video parte American Gods 2, con un inizio da Luna Park che prende subito la velocità e l'andamento a curve e spirali delle montagne russe. Shadow e Laura Moon, Mr. Wednesday e Mad Sweeney sono esattamente lì dove li avevamo lasciati. Con la tensione di una coppia divisa dal tradimento (e dalla morte), l'alleanza di un Dio e la sua body guard, che ha (quasi) deciso di credere che non ...

American Gods 2 è un’occasione persa : Dall’11 marzo su Amazon Prime Video si trova la seconda stagione di American Gods, dopo che la prima aveva fatto il suo debutto nella primavera 2017 ovvero, nel conteggio temporale della serialità di oggi, due ere geologiche fa. Ma i fan erano sicuramente pronti ad attendere: i primi episodi che hanno inaugurato questa ambiziosa produzione tratta dal romanzo di Neil Gaiman hanno estasiato il pubblico con una fantasmagoria sia visuale sia ...

American Gods - 5 punti per prepararsi alla seconda stagione : Shadow Moon e Mr WednesdayLaura e Mad SweeneyI nuovi deiI vecchi deiVerso la guerraTorna dopo una lunga attesa la serie American Gods con una seconda stagione che sarà diffusa su Amazon Prime Video dal prossimo 11 marzo. L’adattamento seriale dal romanzo di Neil Gaiman aveva fatto il suo debutto nel 2017 ma una serie di contrattempi, soprattutto dopo l’uscita dalla produzione degli showrunner originari Bryan Fuller e Michael Green ...

American Gods - 5 cose che ci aspettiamo di vedere nella seconda stagione : 1. The Other Side of the (Shadow) Moon2. Il triangolo sì3. Zio (ehm, dio) del tuono vs Laura Moon4. New Media5. Incontro a House on the RockDopo un’attesa durata quasi due anni (il debutto dello show risale a maggio 2017), American Gods fa il suo ritorno l’11 marzo 2019 su Amazon Prime Video. A confermare la data il trailer da poco diffuso che anticipa un poco – ma lo fa con un entusiasmante impatto visivo – la seconda stagione. Adattamento del ...

American Gods 2 - nel trailer uno scontro più epico di quello tra i Titani : Nel "Game of Thrones degli dei" ambizioni e scontri non conoscono più confini. La questione generazionale tra le vecchie e nuove divinità protagoniste di American Gods (tratto dall'omonimo romanzo d'inizio millennio di Neil Gaiman) nella seconda stagione, in arrivo il prossimo 11 marzo, si fa ufficialmente guerra e se già prima non c'era esclusione di colpi, ora ci si può aspettare solo fuochi ...