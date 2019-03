Ambiente | report ISPRA | milioni di persone a rischio per il dissesto | migliaia di specie

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) E’ stato presentato oggi a Roma l’Annuario dei dati ambientali 2018, elaborato dall’. Ilha rilevato che, dopo il 2001, il 2017 in Italia è stato il secondo anno tra i più aridi dell’intera serie calcolata dal 1961. La quantità di piogge caduta in media nel 2017 è stata del 22% inferiore alla norma, mentre l’anomalia della temperatura media in Italia è stata di +1,30°C, superiore di 0.1°C a quella mondiale (che ha segnato +1,20°C). Positivi invece i dati sulle emissioni totali di gas serra diminuite del 17,5% dal 1990 al 2016: il valore limite giornaliero (50 microgrammi per metro cubo da non superare più di 35 volte per anno) di polveri sottili PM10 nel 2017 non è stato rispettato però nel 31% delle stazioni di rilievo. Dal 1990 al 2016 le emissioni nazionali di particolato atmosferico PM10 sono in diminuzione del 33,7% e le emissioni ...

StartMagNews : RT @alfrig409: #Energia #Ambiente Perché l'Italia rischia un #blackOutEnergetico entro il 2030. Servono fonti di #flessibilità #energetica… - GEvVC : RT @rinnovabiliit: Fare a meno di #petrolio, carbone e gas entro il 2050 è possibile e il report “Towards Fossil-Free Energy in 2050” di Eu… - EnerRinn : RT @rinnovabiliit: Fare a meno di #petrolio, carbone e gas entro il 2050 è possibile e il report “Towards Fossil-Free Energy in 2050” di Eu… -