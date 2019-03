Alluvioni in Indonesia | il bilancio delle vittime sale a 89 | decine di dispersi

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019)die almeno 89 morti: questo il– ancora provvisorio –piogge torrenziali che nella provinciana di Papua hanno innescatolampo e frane. Gli smottamenti hanno distrutto strade e ponti in numerose località del distretto di Jayapura, complicando le operazioni di soccorso. Il portavoce dell’Agenzia per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho, ha spiegato che la zona più colpita è quella del sottodistretto di Sentani, dove a causa di una frana tonnellate di fango, pietre ed alberi si sono riversate in un fiume facendolo esondare: molti residenti sono stati travolti dalle acque e dal fango.L'articoloin: ila 89,diMeteo Web.