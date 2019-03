Alla ricerca di talenti al femminile per l' automotive di domani

L’uomo del giorno – Buon compleanno Franco Brienza - Alla ricerca di una nuova impresa : Continua il nostro classico appuntamento con l’appuntamento ‘L’umo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il calciatore dell’attaccante Franco Brienza. Inizia la carriera all’Imolese ma la prima grande avventura è con la maglia del Foggia. Indossa tante maglie, quella che ha regalato maggiori soddisfazioni è stata quella del Palermo, altra avventura importante al Sud quella ...

Houston Rockets Alla clamorosa ricerca di Ray Allen! Il gm Morey non ha dubbi : “anche a 43 anni sarebbe perfetto per noi” : Il gm degli Houston Rockets apre al clamoroso ritorno di Ray Allen in NBA: nonostante i 43 anni, ‘Candyman’ sarebbe perfetto per il sistema dei texani Può un ex giocatore di 43 anni, assente dai parquet NBA dalla stagione 2014, poter ritornare in campo durante i Playoff ed essere utile ad una seria contender per l’anello? A quanto pare sì, se l’uomo in questione è Ray Allen e la franchigia risponde al nome di ...

PAllavolo - 24ª Giornata Serie A – Brescia affronta Chieri Alla disperata ricerca di punti salvezza : Trasferta insidiosa per Banca Valsabbina Brescia impegnata a Chieri nella 24ª Giornata: le Leonesse affronteranno una Reale Mutua ‘d’assalto’ alla ricerca di punti salvezza Terminato l’ideale “Giro di Lombardia” nel quale la Banca Valsabbina ha affrontato Bergamo, Casalmaggiore, Busto Arsizio e Monza con un bottino di un solo punto conquistato nell’ultimo turno contro la Saugella, la squadra di coach Enrico ...

Ricerca - oltre 600 studenti Alla Federico II per l'Unistem Day - : ...della giornata napoletana saranno gli oltre 600 giovani alunni delle scuole superiori campane che saliranno sul palco per parlare dei diritti umani e del loro modo di guardare alla scienza attraverso ...

All’IFOM di Milano “Il Codice del Cancro” - un’instAllazione Sound & Vision per spiegare la connessione tra Data Science - big data e ricerca : “Uno, nessuno e centomila. Non è il famoso romanzo di Pirandello ma la più temuta tra le malattie: il CANCRO. Patologia criptica, con tante sfaccettature e un Codice segreto che solo in parte siamo in grado di decifrare.” Recita così la voce-guida dell’installazione immersiva “IL Codice DEL Cancro”, un viaggio tra immagini e musica che conduce il visitatore in un viaggio esplorativo per scoprire come la data Science applicata all’analisi ...

LA ROMA Alla ricerca DELLA CHAMPIONS PERDUTA : Dopo quasi 10 anni di gestione a stelle e strisce la ROMA si ritrova, e bisogna anche ringraziarlo, con l'ultimo allenatore dell'era Sensi, voluto da Rosella dopo le dimissioni di Luciano Spalletti ...

Tirreno-Adriatico 2019 : Vincenzo Nibali Alla ricerca della condizione migliore - si avvicinano le Classiche : Inutile far drammi o iniziare a pensar male: Vincenzo Nibali spesso e volentieri ha abituato i propri tifosi a non esprimersi al meglio ad inizio stagione. Il siciliano, capitano della Bahrain-Merida, si è spesso dimostrato un diesel, pronto ad accendersi con il passare delle corse. Fino ad ora per lo Squalo due appuntamenti: quello negli Emirati Arabi per l’UAE Tour e quello italiano di sabato con le Strade Bianche, senza risultati di ...

Reggio Calabria - cerca di dare fuoco Alla ex moglie nell’auto. Ricercato dAlla polizia : Ha tentato di incendiare l’auto dell’ex moglie con la donna dentro. Il fatto è avvenuto a Reggio Calabria poco prima delle 9 di questa mattina nei pressi della scuola Frangipane. Dopo aver aperto lo sportello dell’autovettura, l’uomo ha sparso liquido infiammabile e ha dato fuoco alla vettura. Le fiamme hanno provocato rilevanti ustioni in diverse parti del corpo della donna. Compiuto il suo gesto, il soggetto, del quale non sono state ...

Alzheimer : premiati 4 giovani ricercatori dAlla Airalzh Onlus - un impegno che prosegue : Airalzh Onlus premia quattro giovani ricercatori e promuove una rappresentazione teatrale per sensibilizzare al dramma dell’Alzheimer. In occasione del 19° CONVEGNO NAZIONALE SINDEM 2019 tenutosi a Firenze dal 7 al 9 marzo, Airalzh Onlus – Associazione Italiana Ricerca Alzheimer – ha voluto premiare quattro giovani ricercatori per la miglior comunicazione nell’ambito della ricerca scientifica per i loro rilevanti studi nella ricerca contro ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : i convocati dell’Italia. Dodici azzurri Alla ricerca di altre sei carte olimpiche : Il conto alla rovescia sta per finire, da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo di Tiro a volo: la prima tappa del circuito maggiore metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. Saranno Dodici gli azzurri in gara che cercheranno di centrare il pass olimpico che, ricordiamo, non è nominale ma viene assegnato alla federazione di ...

Intervista : MONDO MARCIO Alla ricerca delle sfaccettature umane : Il progetto è accompagnato dall'apertura di un esclusivo temporary shop targato MONDO MARCIO aperto fino a domenica 10 marzo alla Key Gallery di Milano , via Borsieri, 12,: una totale immersione ...

Anticipazioni Un posto al sole : la Giordano Alla ricerca della complicità dell'ex marito : Le vicende dei protagonisti della soap opera 'Un posto al sole', in onda da oltre vent'anni hanno la capacità di sorprendere lo spettatore grazie alla leggerezza delle trame. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Marina che deve sostituire la figlia Elena nel ruolo di madre ma non si tratta di un compito difficile per l'ex proprietaria dei Cantieri Flegrei. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno in onda sul piccolo ...

La recensione di Start di Ligabue - il disco del ritorno del rocker di Correggio Alla ricerca di leggerezza : Chi si aspettava un ritorno del rocker di Coreggio alle sonorità da stadio e ai fuochi d'artificio non rimarrà deluso: "Start" di Ligabue si schianta su una platea di braccia protese verso il cielo, striscioni e ritornelli cantati a squarciagola. I fan sono già deliranti ed entusiasti: «Liga è tornato», ed è vero. La sua voce ha letteralmente la sindrome di Peter Pan, perché ascoltare un suo disco degli anni '90 regge la comparison con questo ...