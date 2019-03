Algeria | la piazza sfida il regime nell' anniversario della fine della guerra

Un governo di tecnici per narcotizzare la piazza. Ma in Algeria la protesta non si placa - di U. De Giovannangeli - : Perché le elezioni in programma nel 2019, come spiegato dallo stesso presidente, si terranno "nel prolungamento" di una Conferenza nazionale per la riforma politica e costituzionale, che dovrebbe ...

Algeria - un governo di tecnici per narcotizzare la piazza. Ma la protesta non si placa : Cosa non si fa pur di narcotizzare la piazza e preservare il potere. Il nuovo premier algerino, Noureddine Bedoui, ha promesso la formazione di un governo tecnico aperto al contributo di tutti gli schieramenti politici e che rappresenti "tutti i settori della società, in particolare i giovani". Nella sua prima conferenza stampa da premier dell'Algeria, Bedoui ha spiegato che il rinvio delle elezioni presidenziali è stato attuato ...

L'ultima mossa di Bouteflika in Algeria non convince la piazza : 'Una vittoria parziale' - di U. De Giovannangeli - : In ogni modo complimenti a questo popolo per essere riuscito a imporsi con la sua maturità politica e complimenti agli uomini al potere per aver scelto di prendere tempo anziché sparare". "Sono ...

Algeria - l'ultima mossa di Bouteflika non convince la piazza : "Una vittoria parziale" : La piazza non smobilita. La piazza non si fida. "Una vittoria parziale "," una vittoria persa ". La dichiarazione di Bouteflika secondo cui non sarebbe candidato alla rielezione e che le prossime elezioni presidenziali in Algeria il 18 aprile saranno rinviate ad una data ancora sconosciuta, ha suscitato sentimenti contrastanti. Una parte del movimento di protesta lo hanno salutato come una vittoria, ma altri hanno espresso il timore che il ...

Algeria - marea umana contro Bouteflika : studenti - avvocati e donne in piazza. L'esercito vicino al popolo : ... facendo di questo nuovo giorno un esempio di mobilitazione pacifica ammirata in tutto il mondo". L'immagine del vecchio presidente brandito come un fantoccio da un'oligarchia politico-militare al ...

Boualem Sansal ci spiega com’è nata la collera dell’Algeria in piazza : Milano. Nel terzo fine settimana di protesta contro il quinto mandato dell’anziano e malato presidente Abdelaziz Bouteflika migliaia di algerini sono scesi in strada molto prima della fine della preghiera islamica del venerdì. Sono usciti di casa con le bandiere, quelle bianche, rosse e verdi dell’A

Algeria - almeno mezzo milione di persone in piazza contro la ricandidatura di Bouteflika : Cinquecentomila, secondo la polizia. Oltre un milione per le opposizioni. In ogni caso, in Algeria, sono stati tantissimi a tornare a urlare, per il terzo venerdì, che non vogliono farsi governare per altri cinque anni da Abdelaziz Bouteflika, un presidente anziano e debilitato, che stenta a parlare e che da un ventennio incarna un “sistema” ormai inviso. Nella più imponente manifestazione da quando il mese scorso è iniziato il ...

Il presidente 81enne vuole candidarsi per la 5a volta : ecco perché l'Algeria scende in piazza : ...2% nei settori che non dipendono dagli idrocarburi, per dare l'impressione di uno sforzo della diversificazione dell'economia. Altre ragioni sono legate alla ricandidatura di Bouteflika. La ...

Algeria - polveriera pronta a esplodere : l’eroina Jamila guida le proteste in piazza : Secondo venerdì di collera contro la candidatura del presidente: in piazza l’anziana rivoluzionaria

Algeria - monta la protesta : decine di migliaia in piazza contro Bouteflika - l'intramontabile rais : Ma, dalla malattia che lo ha colpito nel 2013, 'non governa più da solo', ha detto a Le Parisien il politologo Hasni Abidi, direttore del Centro studi e ricerche sul mondo arabo e mediterraneo, ...

Algeria - monta la protesta : decine di migliaia in piazza contro Bouteflika - l'intramontabile rais : Dopo l'indipendenza - nel 1962 Bouteflika ha 25 anni - diventa il ministro più giovane quando gli viene affidata la guida del dicastero dello Sport. Apprezzato per le capacità diplomatiche e ...