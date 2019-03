Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio - Con Romeo Ferraris la N-Ring sfiora i 600 CV

quattroruote

(Di martedì 19 marzo 2019) Laha modificato uno dei 108 esemplari dell'N-per renderlo ancora più performante. La Suv del Biscione ha subito una serie di aggiornamenti tecnici che, oltre al propulsore, hanno coinvolto anche l'assetto, mentre l'estetica è stata aggiornato con nuovi componenti di fibra di carbonio per l'estrattore posteriore e le prese d'aria del cofano motore e del paraurti anteriore.Quasi 600 CV e 0-100 km/h in 3,6 secondi. Grazie a un nuovo scarico, un sistema d'aspirazione sportiva e una riprogrammazione della centralina elettronica, il V6 biturbo di 2.9 litri della, accreditato in origine di 510 CV e 600 Nm, è arrivato a toccare quota 598 CV e 740 Nm di coppia. Ciò ha permesso di incrementare ulteriormente le prestazioni della Suv sportiva: per scattare da 0 a 100 km/h bastano 3,6 secondi (quattro decimi in meno del ...

