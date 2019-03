Alda D' Eusanio annienta Bettarini | ' Coito interrotto'

Alda D'Eusanio annienta Bettarini e Nicoletta : "Coito interrotto..." : Alda D'Eusanio a ruota libera all'Isola dei Famosi: trasforma in barzelletta il romantico incontro da fotoromanzo tra Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini. La grande sorpresa della decima ...

Jeremias Rodriguez contro Alda D’Eusanio : “Sei gelosa di Soleil?” : Scontro all’Isola dei Famosi tra Jeremias Rodriguez e Alda D’Eusanio Jeremias Rodriguez continua a sostenere Soleil Sorge. E il fratello di Belen è letteralmente sbottato davanti alle nuove accuse di Alda D’Eusanio. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha attaccato di nuovo l’italo-americana, che ha vinto per l’ennesima volta la prova leader. “Va sempre sull’Isla Bonita e […] L'articolo ...

Jeremias Rodriguez provoca Alda D’Eusanio : “Sei gelosa di Soleil?” : L’Isola dei Famosi: Alda D’Eusanio attaccata da Jeremias che difende Soleil Una clip ha riassunto le ore trascorse sull’Isla Bonita da Soleil Sorge e Riccardo Fogli la scorsa settimana. L’opinionista dell’Isola dei Famosi Alda D’Eusanio ha avuto da ridire sui modi di fare dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, affermando che è sempre piena di energia grazie ai premi della prova leader. Jeremias ...

Alda D’Eusanio ironizza sull’incontro Bettarini-Larini all’Isola : L’Isola, Stefano Bettarini incontra Nicoletta Larini: Alda D’Eusanio ironica Poco fa c’è stata una sfida tra Kaspar Capparoni e Bettarini per poter incontrare le rispettive compagne. E la sfida l’ha vinta proprio quest’ultimo, il quale ha così potuto riabbracciare e baciare la sua fidanzata storica Nicoletta Larini. Un incontro che ha commosso un po’ tutti, tranne l’opinionista Alda D’Eusanio, la ...

Alda D’Eusanio attacca Soleil Sorge : “Maleducata e prepotente” : Soleil Sorge bacchettata da Alda D’Eusanio in difesa di Ariadna Romero Le parole dette da Soleil Sorge nei confronti di Ariadna Romero hanno indispettito e non poco Alda D’Eusanio che all’Isola dei Famosi ha attaccato duramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Rea di aver additato Ariadna come una “morta di fame”, l’opinionista non è riuscita a trattenersi e chiedendo il permesso ad Alessia ...

Alda D’Eusanio : età - figli e marito. Vita privata e chi è | Isola dei Famosi : Alda D’Eusanio: età, figli e marito. Vita privata e chi è | Isola dei Famosi Chi è Alda D’Eusanio e carriera Alda D’Eusanio è nata il 14 ottobre 1950 a Tollo. Si trasferisce a Roma per studiare all’università e si laurea in Sociologia con una tesi su “Open University, l’educazione a distanza”. Nel 1980 inizia a lavorare in Rai facendo diversi lavori, quali attività di montaggio, regia, ricerca e redazione. E dopo otto anni diventa una ...

Isola dei Famosi - Alda D'Eusanio contro Fabrizio Corona : 'Dovrebbe stare di più in galera' : Alda D'Eusanio si scaglia pesantemente contro Fabrizio Corona in occasione della sua ospitata all' Isola dei Famosi . Con le sue parole, il re dei paparazzi ha messo a dura prova emotiva Riccardo ...

Isola dei famosi - Alda D'Eusanio contro Mediaset : l'attacco a Fabrizio Corona : “Questa è la cosa più disumana che abbia mai visto. In galera Corona ci doveva rimanere di più per imparare qualcosa”. Alda D’Eusanio in diretta all'Isola dei famosi commenta la scelta di mandare in onda un video messaggio di Corona che dava del vecchio e del cornuto a Riccardo Fogli. Un momento di

Isola dei famosi - Alda D'Eusanio contro Corona : "Disgustoso - passi più tempo in galera" : Ieri sera all’Isola dei famosi 2019 Fabrizio Corona non ha mostrato un minimo di sensibilità nei confronti di un provatissimo Riccardo Fogli, continuando a infierire pesantemente sul presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Ecco perché Alda D’Eusanio, l’opinionista del reality di Canale 5, s

Isola dei Famosi - imbarazzo per la vicenda Fogli : Alda D’Eusanio e Alba Parietti si dissociano : Alda D'Eusanio, Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quello andato in onda ieri sera all’Isola dei Famosi ai danni di Riccardo Fogli è stato uno dei momenti più beceri mai visti in quasi vent’anni di reality (e ne sono successe!). Il naufrago desideroso di conoscere il “bastardo” – parola sua – che aveva messo in giro la notizia del tradimento di sua moglie Karin Trentini è stato brutalmente ...

Mattino 5 : Alda D’Eusanio criticata dalla moglie di Kaspar Capparoni : Alda D’Eusanio contestata dalla moglie di Kaspar Capparoni a Mattino Cinque Lo studio di Mattino 5 si è infuocato pochi minuti fa. L’approfondimento sull’Isola dei Famosi, diventato una consuetudine il giorno dopo la puntata del reality, ha sollevato il velo su liti, tensioni e antipatie. La moglie di Kaspar Capparoni in particolare ha voluto difendere il marito, dopo le aspre critiche ricevute ieri in puntata. Il naufrago ...

Isola dei Famosi 2019 - Kaspar Capparoni sessista? La difesa della moglie Veronica contro Alda D'Eusanio (video) : Veronica Maccarone, ospite, stamattina, di 'Mattino 5', per commentare l'ultima puntata dell'"Isola dei Famosi", ha inanellato una vera e propria difesa del marito Kaspar Capparoni accusato di 'sessismo' per aver detto di non fidarsi delle donne. La moglie dell'attore, in particolare, ha risposto a tono ad Alda D'Eusanio che si è scagliata contro il naufrago in maniera assai pungente: Prima di fare l'opinionista bisogna guardare il daytime. E' ...

Isola dei Famosi - Alda D’Eusanio contro Ghezzal : “Ma quando parlo io tu ti scaccoli? Ti stimolo questo?” : Nessuno dei naufraghi dell‘Isola dei Famosi riesce a resistere al fascino della modella cubana Ariadna Romero, soprattutto l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal, che ha deciso di portarla sull’Isla Bonita. Lì hanno trascorso insieme una giornata molto romantica motivo per cui già vengono indicati come la seconda coppia nata sull’Isola. Proprio di questo si stava parlando mercoledì sera durante la diretta con Alessia ...