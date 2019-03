Al Met di NY Il mondo tra gli imperi

Il giro del mondo in 80 giorni : Giopota firma l'adattamento a fuMetti - : ... gli spetteranno ventimila sterline se, grazie ai nuovi veloci mezzi di trasporto, riuscirà a tornare di nuovo a Londra in 80 giorni, facendo il giro del mondo! Il giro del mondo in 80 giorni, ...

A Milano un tiramisù da record : misura 273 - 5 Metri ed è il più lungo del mondo. FOTO : A Milano un tiramisù da record: misura 273,5 metri ed è il più lungo del mondo. FOTO Il dolce è entrato nel Guinness dei primati. È stato preparato da 30 pasticceri della Scuola di Cucina Teatro7|Lab, guidati dallo chef Stefano Callegaro, all'interno del CityLife Shopping District. Per le 15mila porzioni, sono stati usati 50mila ...

FotMob perMette di seguire il mondo del calcio con risultati in diretta - notizie - pronostici - avvisi e molto altro : FotMob è un'applicazione che permette di seguire il mondo del calcio con risultati in diretta, notizie, classifiche che riguardano vari campionati. L'app permette di seguire le partite con punteggi in diretta e avvisi istantanei, statistiche su formazioni, gol, cartellini e sostituzioni, classifiche, calendari degli incontri, notizie sui campionati e sulle squadre, classifiche cannonieri, pronostici e informazioni sulle squadre ...

La strage di Christchurch Mette in allarme le polizie di tutto il mondo : Sul mitra dell'attentatore anche il nome di Luca Traini, autore dell'attacco contro i migranti a Macerata. In allerta le intelligence di tutto il mondo per il timore di emulazioni o atti di vendetta. Misure di sicurezza rafforzate soprattutto intorno alle moschee

Via della Seta - Di Maio : perMetterà di esportare più made in Italy nel mondo - : 'Via della Seta si firmerà e permetterà alle nostre imprese di esportare più made in Italy nel mondo e dunque anche in Cina. E' una buona occasione per la nostra economia e le nostre imprese. Ho letto che gli Usa sono preoccupati, non hanno nessun motivo. Loro rimangono il nostro principale alleato: ora dico Italia …

“Younger Dryas” - l’impatto di una coMeta ha cambiato il mondo : Nuovi dati geofisici e paleontologici raccolti in un area a sud del Cile suggeriscono che una cometa, o meglio il suo impatto col nostro pianeta, avrebbe causato quello che viene definito come Younger Dryas: un periodo di tempo relativamente breve, durato appena 1300 anni circa, caratterizzato da un cambiamento climatico notevole e terminato con un riscaldamento di circa 12°C in 200 anni. Secondo i sostenitori di questa ipotesi – spiega ...

La mod Skyrim Middle Earth Redone vi perMetterà di entrare nel mondo de Il Signore degli Anelli : Se siete fan de Il Singnore degli Anelli e avete divorato tutti i titoli dedicati a questa leggendaria saga, allora forse la mod Skyrim Middle Earth Redone (edizione aggiornata della precedente versione) potrebbe essere quello che fa per voi.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, questa mod per Skyrim è stata creata da una sola persona, (Maldaran di 26 anni) e da la possibilità al giocatore di esplorare i luoghi iconici de Il Signore degli ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Maren Lundby si Mette ancora tutte alle spalle nelle qualificazioni - ottime Runggaldier e Malsiner all’8° e 11° posto : C’è poco da fare: Maren Lundby continua a mettersi sempre, inesorabilmente, inevitabilmente tutte le altre alle proprie spalle. La saltatrice norvegese, ormai in procinto di conquistare la Coppa del Mondo assoluta per la seconda volta consecutiva, ha vinto le qualificazioni sul trampolino HS138 di Trondheim con un Salto di 128.5 metri per 125.5 punti. Per lei, inoltre, continua il dominio nel Raw Air Tournament, dove guida con 870.7 punti, ...

Biathlon - Lisa Vittozzi Mette le mani sulla Coppa del Mondo! Strappo quasi decisivo su Olsbu e Kuzmina - è duello azzurro con Wierer! : Lisa Vittozzi oggi festeggia triplo: si è messa al collo un fantastico argento nell’individuale dei Mondiali (sua prima medaglia iridata escludendo le staffette), ha alzato al cielo la Coppa del Mondo di specialità e soprattutto ha allungato le mani sulla Sfera di Cristallo generale. La sappadina è stata strepitosa a Oestersund e ha confezionato una gara sublime dopo avere faticato tra sprint e inseguimento negli ultimi giorni: ha coperto ...

Coppa del Mondo femminile 2019 : Sky Sport trasMetterà tutte le 52 partite : Il calcio femminile sempre più protagonista.Tutti gli italiani potranno seguire in tv le gesta delle azzurre di Milena Bartolini al Mondiale che si disputerà dal 7 giugno al 7 luglio. Sarà Sky Sport a ...

La diffusione di una pandemia di influenza killer è inevitabile : l'OMS Mette in guardia il mondo : In epoche più vicine a noi, il focolaio di infezione causato nel 2009-2010 dal virus H1N1 causò la morte di circa 18500 persone in tutto il mondo, con un tasso di mortalità stimato sullo 0,03% in ...

Il mondo non sMette di armarsi. Dagli Stati Uniti all'Iraq - : La fotografia scattata dall'istituto di ricerca indipendente SIPRI © Xulong Liu - Unsplash Negli ultimi cinque anni il mondo non ha smesso di armarsi. Lo dimostra il volume dei trasferimenti di armi ...

Speed skating - Finale Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : pioggia di record del mondo - Andrea Giovannini 11° nei 5000 Metri : E’ andata in archivio la prima giornata delle Finale di Coppa del mondo di Speed skating in scena a Salt Lake City (Stati Uniti). Sul velocissimo ghiaccio americano non sono mancati i tempi considerevoli da parte dei protagonisti. Nei 5000 metri maschili il campione del mondo all-round Patrick Roest ha fatto valere il proprio predominio in questa prova distance. L’olandese si è imposto con il crono di 6’03″706 davanti al ...