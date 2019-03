Al Galli dal 19 al 21 marzo Dracula | con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio

Nba - Gallinari stende Boston e Lou Williams miglior realizzatore dalla panchina all-time : Notti magiche ancora per Danio Gallinari che continua a tenere i Clippers nella serie positiva che li sta conducendo sempre più vicini ai Playoff. Impegnati contro i Celtics la notte del 12 marzo, i Clippers di Doc Rivers hanno contato ancora una volta su Gallo che ha risposto con 25 punti, 5 rimbalzi, 2 assist. 9 su 12 dal campo e 4 su 5 da tre per la stella italiana e ottime percentuali al tiro per tutti i Clippers che chiudono 140 a 115, ...

MotoGp - MereGalli esalta Valentino Rossi : “prestazione solida - è riuscito ad arrivare a sei decimi dalla vittoria” : Il team director della Yamaha ha analizzato la gara in Qatar, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione di Rossi e Viñales Non proprio un esordio da incorniciare per la Yamaha in Qatar, il team giapponese non ha brillato in gara riuscendo ad ottenere al massimo un quinto posto con Valentino Rossi, autore di una rimonta da urlo dopo essere partito 14°. AFP/LaPresse Tutto il contrario invece di Viñales, scattato in pole ma ...

Nba - Gallinari cambia la storia di Los Angeles e guarda dall'alto James e i Lakers : Nel luglio scorso, al momento della firma di LeBron James con i Los Angeles Lakers, Danilo Gallinari aveva rispettato il gioco delle parti. E da giocatore di riferimento dell'altra squadra della metro

Milan - Galliani ed i retroscena su Donnarumma : “l’ho strappato dalle mani dell’Inter” : Gigio Donnarumma è uno dei cardini del nuovo Milan targato Gattuso, il portiere è però stato vicinissimo all’Inter in passato Quest’oggi Gigio Donnarumma compie gli anni, 20 per l’esattezza nonostante dimostri una grande esperienza tra i pali. Adriano Galliani si prende una fetta di merito della sua esplosione, per averlo portato al Milan nonostante il pressing di altri club, tra questi i rivali interisti. Proprio Galliani, ...

Il leghista Galli espulso dal partito per una frase sessista nei confronti di Emma Marrone : Massimiliano Galli, il consigliere comunale della Lega di Amelia in provincia di Terni, ha commentato un post su Facebook, riguardante la cantante salentina Emma Marrone. Il leghista ha scritto delle frasi sessiste molto pesanti, nei confronti della pugliese uscita dal talent di Amici di Maria De Filippi. Nello specifico, gli avrebbe detto che invece di parlare di politica e della questione immigrazione, farebbe meglio ad aprire le gambe e farsi ...

Dal Milan al… Monza - Galliani è tornato a casa : “Kakà ha rifiutato la mia offerta. Ancelotti? L’ho chiamato e…” : L’amministratore delegato del Monza ha parlato della sua esperienza al Milan e del suo profondo legame con il club brianzolo Una vita trascorsa al Milan, una storia d’amore lunga 31 anni e terminata nell’aprile del 2017. Uno step necessario per tornare a casa, nel suo Monza, che lo aveva accolto fin da bambino prima dell’esperienza rossonera. LaPresse Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ad del club ...

Nasce il Milan Club Montecitorio : Boschi e Galliani uniti dal tifo : Idem Roberto Rossini, pure lui pentastellato, marchigiano di Fano, prima legislatura, che si troverà a fianco di un Maurizio Lupi, veterano della politica, politicamente distante anni luce da lui ma ...

Galliani presenta il Milan Club Parlamento : «Uniti dalla fede rossonera» : Anche se ormai la sua attività nel mondo del calcio si è spostata a Monza, Adriano Galliani non dimentica i colori rossoneri del Milan. Il senatore di Forza Italia, infatti, ha presentato nella giornata di oggi il “Milan Club Parlamento”, parlando così a palazzo Valdina: «E’ una cosa molto bella, ci sono gli esponenti di […] L'articolo Galliani presenta il Milan Club Parlamento: «Uniti dalla fede rossonera» è stato realizzato da ...

Pugile ko a Galliate - dal ring al pronto soccorso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Pugile ko a Galliate, dal ring ...

Gallipoli - si lancia dalla 'Torre C' dell'ospedale : muore un 32enne : Una terribile tragedia si è verificata questo pomeriggio a Gallipoli, nel leccese, dove un uomo di 32 anni ha deciso di porre fine alla propria esistenza. Si è infatti lanciato dal settimo piano dell'ospedale "Sacro Cuore di Gesù", precisamente dalla cosiddetta "Torre C". Non ci sono dubbi che si sia trattato di un gesto volontario. Al momento sono però ignoti i motivi che hanno portato l'uomo a compiere il folle gesto. Scena davanti a tanti ...

Nba - dal canestro decisivo alla cessione nel giro di tre ore : la bizzarra vicenda di Tobias Harris - che saluta Gallinari : Segnare il canestro della vittoria ed essere protagonisti di una cessione nella stessa notte: il caso, con pochi precedenti, è quello di Tobias Harris, miglior realizzatore dei Los Angeles Clippers e

MangiaGalli - il cartellone antiabortista coperto dalla scritta : «Viva la libertà» : Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto «Non fermare il suo cuore». Una scritta a caratteri cubitali, su un cartellone che mostra l’immagine di una mamma e di un bambino in ...

Musica - il nuovo album dei Beirut s'intitola 'Gallipoli' : la band Usa stregata dal Salento : La "città bella" dà il titolo al nuovo album della band di Santa Fe (New Mexico) che ha trascorso un lungo periodo in Puglia: il disco, uscito l'1 febbraio, è stato infatti registrato a Guagnano (Lecce)

