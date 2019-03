Al Bioparco di Roma “Un safari in giardino | alla scoperta della Biodiversità che ci

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) In occasione dell’arrivoPrimavera, sabato 23 marzo ildiorganizza, in collaborazione con la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) l’evento “Uninche ci circonda”, con l’obiettivo di far conoscere la fauna che popola le città italiane. Volpi, ricci, pipistrelli, rospi e uccelli come fringuelli, merli, pettirossi convivono nell’ecosistema urbanoCapitale. Basti pensare che il Centro di recupero fauna selvaticaLIPU di(www.crfslipu.it) ogni anno presta soccorso ad oltre 5 mila animali, di cui 1000 sono rondoni che a Primavera solcano il cielo diSabato 23 dalle 11.00 alle 16.30 le famiglie potranno partecipare a molteplici attività, come il gioco di abilità per scoprire i segreti delle specie che vivono nel prato o quellometamorfosi del rospo, prendere parte ...

