Ajax-Juventus | Ferrara contro Endt | “Dopati? No | lui ci aiutò a vincere”

Calcio - David Endt punge la Juventus : “Nel ’96 erano dopati - l’Ajax vuole la vendetta” : Gli echi dell’impresa dell’Allianz Stadium di Torino della Juventus di Massimiliano Allegri contro l’Atletico Madrid negli ottavi di finale ancora si possono udire chiaramente. La qualificazione ai quarti di Champions League, firmata da una tripletta di Cristiano Ronaldo, ha riportato in alto le quotazioni dei bianconeri che se la vedranno contro l’Ajax in una sfida piena di significati. I lancieri, strepitosi ...

Juventus-Ajax - Endt surriscalda il clima : “Nel 96 erano dopati” : JUVENTUS AJAX Endt – In vista della sfida di Champions tra Juventus e Ajax, è tornato a parlare un ex giocatore protagonista di un Juventus-Ajax di qualche anno fa. Gli olandesi sono la squadra rivelazione della competizione dopo aver eliminato il Real Madrid segnando 4 gol al Bernabeu, il sorteggio per i bianconeri è stato benevolo e […] L'articolo Juventus-Ajax, Endt surriscalda il clima: “Nel 96 erano dopati” proviene ...

Juventus-Ajax - Endt "nel '96 erano dopati"/ Ex Lancieri "ora vendetta in Champions" : Juventus-Ajax, l'ex David Endt rilancia l'attacco sul doping: 'nella finale del '96 erano dopati, ora vogliamo la vendetta in Champions League'

Juventus.com - attenzione all’ultimissima sull’Ajax : sorridono i bianconeri : Juventus.com- Come evidenziato dal sito ufficiale della Juventus, occhio ai dettagli sull‘Ajax, prossima avversaria bianconera. Spicca l’analisi dell’ultimo turno di campionato, nel quale gli olandesi, come la Juventus, sono stati sconfitti per 2-0. Brutto passo falso, il quale testimonia però la massima concentrazione sul prossimi turno di Champions League contro la Juventus. Leggi anche: Chiesa […] More

Ajax - David Neres mette in guardia la Juventus : “nessuna paura di CR7 - pronti per un altro miracolo” : Il giocatore dell’Ajax ha parlato della sfida di Champions con la Juventus, dichiarando di voler compiere un altro miracolo dopo quello di Madrid La Champions continua a regalare sfide elettrizzanti all’Ajax che, dopo aver eliminato il Real Madrid agli ottavi, si prepara a vedersela con la Juventus ai quarti. Un match complicatissimo per gli olandesi, che ci hanno abituato però a sovvertire i pronostici della vigilia, prova ne ...

L’Ajax avvisa la Juventus - Neres : “non abbiamo paura dei bianconeri” : “Contro la Juventus e Cristiano Ronaldo cercheremo di fare un nuovo miracolo. E di giocare il nostro calcio, quello che abbiamo mostrato contro il Bayern, il Benfica e il Real Madrid. Non possiamo avere paura anche se contro di noi ci sarà una grande squadra. Ma la cosa più importante sarà riuscire a giocare il tipo di calcio che pratichiamo di solito, e al quale siamo abituati”. Sono le dichiarazioni di David Neres, il ...

Juventus - Ronaldo rischia grosso in vista dei quarti di Champions con l’Ajax : la Uefa apre un’inchiesta su CR7 : La Uefa ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per il gesto compiuto durante il match tra Juventus e Atletico Madrid Cristiano Ronaldo rischia di saltare l’andata dei quarti di finale di Champions League, che la Juventus giocherà contro l’Ajax ad Amsterdam. Marco Alpozzi/Lapresse La Uefa infatti ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti del portoghese, il motivo è il gesto compiuto ...

Ajax - Ten Hag sulla Juventus : 'Deve vincere la Champions - è la favorita' : I quarti di finale di Champions League sono distanti meno di un mese, ma l'attenzione principale dei media è proprio sulla competizione europea per eccellenza. L'unica squadra a rappresentare l'Italia in Champions League è la Juventus, che dopo un ottavo di finale di andata non ideale ha dimostrato nel ritorno di avere grandi ambizioni per arrivare fino in fondo, grazie a un gioco offensivo e alla qualità dei singoli, su tutti Cristiano Ronaldo. ...

Juventus Ajax storia di una notte di Champions : La sfida tra Juventus e Ajax è sinonimo di spettacolo nelle notti di Champions League. L’esperienza sfida la sfrontatezza. Una sfida dove nulla è scontato.Juventus Ajax una sfida che vuol dire spettacolo.La sfida di Champions League tra Juventus ed Ajax non può non riecheggiare entusiasmanti epiloghi per i tifosi bianconeri.Almeno nei più giovani.che possono ricordare ancora le gesta di Vialli, Peruzzi, Del Piero e company nella magica ...

Juventus - Allegri pensa già all’Ajax : “giusto non convocare CR7 contro il Genoa - sbagliato credere di essere già in semifinale” : La Juventus tra Champions League e campionato, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa Dopo la magica notte di Champions League vissuta all’Allianz Stadium dalla Juventus, i bianconeri tornano a disputare una partita di campionato. Al Luigi Ferraris la squadra allenata da Massimiliano Allegri affronterà domani il Genoa. In vista dell’impegno in trasferta, l’allenatore ...

Ajax-Juventus - Ronaldo bestia nera dei Lancieri : numeri spaventosi di CR7 : Ajax-Juventus – In Champions League, il re incontrastato sembra essere CR7. Il fenomeno portoghese dopo la tripletta all’Atletico, si è confermato ancora una volta come unico e inarrivabile nella competizione europea. Dopo ben 25 gol contro i Colchoneros, arriva alla corte di Ronaldo un’altra delle sue vittime preferite: l’Ajax. Leggi anche: Genoa-Juventus, conferenza stampa Allegri: […] More

Calcio - l'Europa vuol bene alla Juventus che trova l'Ajax - meno al Napoli che pesca l'Arsenal : La Juventus di Allegri pesca ai quarti di finale i giovanissimi talenti dell'Ajax. Forse solo il Porto avrebbe rappresentato un'eventualità più favorevole per CR7 e compagni che evitano tutte le altre big ancora in corsa. Niente Barcellona di Messi, che giocherà contro un ritrovato Manchester UTD dopo l'addio di Mourinho. Niente Tottenham, accoppiato ai connazionali del Manchester City; niente Liverpool, che sarà impegnato proprio contro i ...

Ajax-Juventus - Ten Hag : “Juve sotto pressione in Champions League “ : Ajax-Juventus – Ajax Juve è già iniziata. Tra parole dei vari dirigenti e calciatore, si aggiungono quelle del tecnico olandese. In conferenza stampa, l’allenatore dell’Ajax ten Hag ha commentato il risultato dell’urna di Nyon. Ovvero, i suoi Lancieri che sfideranno la Juventus. Parole d’elogio per i bianconeri ma anche di incoraggiamento per i suoi, cercando […] More

Ajax-Juventus - oltre il campo : da De Ligt a Neres quanti intrecci di mercato : Ajax-Juventus – La gara tra Juventus e Ajax offrirà molteplici spunti in chiave mercato. Ormai da tempo, infatti, i bianconeri sono sulle tracce di de Ligt, difensore cercato dalle mgiliori compagini europee, Barcellona su tutte: il suo valore attuale si aggira sugli 80 milioni di euro, cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare con l’inserimento del giovane Kean come parziale […] More