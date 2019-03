Agricoltura sostenibile | “Italia lontana dall’efficienza”

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Si è concluso con un appello al Governo perché la “ricerca scientifica italiana sulle biotecnologie verdi possa esser sperimentata in campo aperto” l’incontro organizzato dall’Associazione Luca Coscioni e Science for Democracy al Senato oggi (19 marzo).“Le nuove biotecnologie verdi pongono problemi che interessano leggi e politiche nazionali ed europee”ha detto Filomena Gallo, Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni in apertura del convegno “fino ad arrivare agli obblighi internazionali. In Italia rappresentano un chiaro esempio di violazione del diritto DELLA scienza, perché proprio come sugli OGM anche sulle piante geneticamente editate non è possibile far ricerca in campo aperto. Allo stesso tempo sono anche un esempio di violazione del diritto ALLA scienza perché, mancando la sperimentazione, non è possibile immettere sul mercato ...

