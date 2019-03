Addio a sorpresa | Salvatore Rossi lascia gli incarichi alla Banca d’Italia e all’Ivass 

Napoli - festa a sorpresa per Hamsik : i compagni gli organizzano la cena d' Addio : Se ne andrà in sordina, così com'era arrivato quasi 12 anni fa, sbattendo la mano forte sul cuore. Nessuna partita di addio, per ora , , nessun gesto eclatante, ma una sola certezza: la storia d'amore ...

Hamsik pronto a volare in Cina : cena a sorpresa con i compagni per dire Addio al Napoli : Festa a sorpresa per Hamsik: Callejon organizza una cena d’addio per il centrocampista slovacco in vista della sua partenza per la Cina E’ ormai fatta tra il Napoli e il Dalian Yifang per la cessione di Marek Hamsik: il centrocampista slovacco è pronto per volare in Cina, dove inizierà una nuovissima avventura. Il calciatore del Napoli avrebbe già firmato il suo nuovo contratto, triennale da 9 milioni di euro a stagione più ...