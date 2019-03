A58-TEEM punta le telecamere contro gli scarichi abusivi di rifiuti | videosorveglianza

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) A58-leglidi, i rave party illegali e le corse clandestine cui si sono abbandonati gli inquinatori, i gruppi di giovani e i motocrossisti che, forzando due cancelli, hanno fatto irruzione nei terreni di proprietà della Concessionaria sottostanti il Viadotto Lambro dell’Autostrada.A fronte di riscontri diretti per quanto concerne l’immondizia e sull’onda di varie segnalazioni pervenute in merito ai festini e alle gare, Tangenziale Esterna SpA attiverà, infatti, lacon l’obiettivo di contrastare gli accessi arbitrari nell’area di Riozzo sovrastata dall’Arteria taglia-file e lambita da A1 e Provinciale 17 «Santangiolina».L’installazione di occhi elettronici agli ingressi e in punti strategici delle campagne sormontate dall’Infrastruttura e antistanti il Centro sportivo di via IV Novembre consentirà, dunque, alla ...

