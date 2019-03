A Londra | forte ascesa per Antofagasta

A Londra - forte ascesa per Standard Chartered : Prepotente rialzo per Standard Chartered , che mostra una salita bruciante del 2,05% sui valori precedenti. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il ...

Londra : scambi in forte rialzo per Anglo American : Effervescente Anglo American , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,15%. L'andamento di Anglo American nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa ...

Londra : in forte denaro Royal Mail : Ottima performance per Royal Mail , che scambia in rialzo del 2,11%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Royal ...

Londra : in forte denaro ITV : Brilla ITV , che passa di mano con un aumento del 2,03%. La tendenza ad una settimana di ITV è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita ...

Londra : Antofagasta in forte calo : Aggressivo avvitamento per la compagnia mineraria , che tratta in perdita del 3,20% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , ...

Londra : Nmc Health in forte calo : Aggressivo avvitamento per Nmc Health , che tratta in perdita dell'8,13% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nmc Health evidenzia un andamento più marcato ...

Londra : in forte denaro Informa : Seduta decisamente positiva per Informa , che tratta in rialzo del 2,36%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Informa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Londra : Legal & General in forte calo : Si muove in profondo rosso Legal & General , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,46% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

A Londra - forte ascesa per Smith : Protagonista Smith , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,14%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Smith rispetto all'...

Londra : scambi in forte rialzo per Taylor Wimpey : Ottima performance per Taylor Wimpey , che scambia in rialzo del 2,48%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Taylor Wimpey più pronunciata ...

Londra : scambi in forte rialzo per Micro Focus International : Grande giornata per Micro Focus International , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,51%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micro Focus ...

Londra : Coca Cola HBC in forte calo : In forte ribasso il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che mostra un disastroso -6,76%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , ...

Londra : scambi in forte rialzo per Smurfit Kappa : Effervescente Smurfit Kappa , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,35%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smurfit Kappa evidenzia un andamento più marcato ...

Londra : in forte denaro Ocado : Brillante rialzo per Ocado , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,09%. L'andamento di Ocado nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...