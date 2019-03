Zingaretti | obiettivo superare M5s alle europee Ma vero avversario è Salvini

Primarie Pd - scrutinio in corso : sfida tra Zingaretti - Martina e Giachetti. “Raggiunto l’obiettivo di 1 - 5 milioni votanti” : Il Partito Democratico sceglie il prossimo segretario. Lo fa con una partecipazione più alta del previsto alle Primarie: l’obiettivo minimo fissato dai tre sfidanti era 1 milione di persone portate nei seggi e ai gazebo, ma secondo i dati diffusi dal presidente della Commissione congresso, Gianni Del Moro, i votanti sono stati più di 1,5 milioni. E nei comitati di Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti si sussurra di ...

Obiettivo un milione ai gazebo per le primarie Pd. Zingaretti favorito : Domani il voto per scegliere il nuovo segretario. Sul rapporto con il M5s è lite tra i tre sfidanti Martina, Giachetti e Zingaretti. Il governatore del Lazio resta il favorito, ma se non supererà la ...

[L'analisi] Primarie Pd - obiettivo un milione ai gazebo. Zingaretti si sente già segretario ma Martina e Giachetti potrebbero essere la ... : Nel momento più difficile, sono le Primarie più importanti. Certo, conta chi vince perché poi la storia, se riparte, riparte da chi sarà il nuovo segretario e dal consenso che riuscirà ad ottenere. Ma ...

Zingaretti - obiettivo 50% +1 : Il risultato conseguito tra gli iscritti, inatteso almeno in queste dimensioni alla vigilia, consegna a Nicola Zingaretti la palma di favorito per le primarie del 3 marzo, con la speranza per lui sempre più consistente di riuscire a superare il 50% dei voti e diventare così segretario senza dover stringere accordi trasversali in Assemblea nazionale. Ma quello che è un mezzo (la metà più uno dei voti nei ...