blogo

(Di lunedì 18 marzo 2019)Sono, lunedì 18 marzo 2019, ledeltv di Lod'Oro, che sarà girato interamente a Bologna.Ildel tv movie, co-prodotto da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, è formato da Matilda De Angelis (nei panni di Mariele Ventre, la fondatrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna), Maya Sansa (Ernestina, la mamma di Mimmo), Antonio Gerardi (Vincenzo), Valentina Cervi (Silvana) e Simone Gandolfo (Cino Tortorella). Regia di Ambrogio Lo Giudice.d'Oroper la tv,lepubblicato su TVBlog.it 18 marzo 2019 13:53.

tvblogit : Zecchino d'Oro diventa film per la tv, oggi iniziate le riprese: cast e trama - Varych4 : Zecchino d'Oro diventa film per la tv, oggi iniziate le riprese: cast e trama - SerieTvserie : Zecchino d'Oro diventa film per la tv, oggi iniziate le riprese: cast e trama -