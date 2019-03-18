Nel 2019, durante un’intervista condotta da Fabio Fazio, Alex Zanardi ha condiviso alcuni momenti della sua vita, parlando di come spesso abbia pensato di arrendersi, ma di aver trovato la forza di andare avanti ripetendosi “ancora 5 secondi”. L’atleta ha anche emozionato e si è emozionato nel raccontare questa sua esperienza. Durante la conversazione, Zanardi ha spiegato la regola dei 5 secondi come un modo per superare le difficoltà.

Intervistato nella trasmissione di Fabio Fazio, Alex Zanardi emoziona e si emoziona. E racconta. In particolare la regola dei 5 secondi. «Quante volte m'è successo di voler mollare, sfinito, pensando di essere molto più stanco degli avversari contro i quali sto correndo. Poi ti dici, 'ancora cinque secondi!'. Chiudi gli occhi per lo sforzo, quasi ti fai del male per continuare a spingere e poi cavolo. Non sempre eh, ma è successo che riaprendoli li ho visti indietro, avevano mollato loro! Ecco, di quei 'cinque secondi' più ne vivi e più ne cerchi. Non è facile trovarli, ma ce ne sono ovunque, nello sport, nel lavoro, negli affetti, in una parola: nella vita», sussurra, con gli occhi lucidi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Zanardi, l'intervista del 2019: «Tante volte ho pensato di mollare, ma mi sono sempre detto "ancora 5 secondi"»

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