Xylella | Emiliano | “Impegno a trovare tutti i fondi possibili”

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) L’olivicoltura del Salento ha bisogno di sostegno e per questo si e’ fatto appello alla solidarieta’ di tutta la Puglia. A sostenerlo il governatore Micheleoggi a Lecce, nella sede della Regione, per un incontro con i sindaci incentrato sull’emergenza. Conanche l’assessore regionale all’Ambiente Leonardo Di Gioia ed il presidente della Provincia Stefano Minerva.“Servono 500 milioni di euro in tre anni da investire – dichiara il presidente della giunta regionale – per ricostruire il paesaggio del Salento e questa e’ un’operazione che da sola la Puglia non puo’ fare. Dobbiamo avere la solidarieta’ dipugliesi, digli italiani, digli europei rispetto a danni che non sono nella responsabilita’ degli olivicoltori salentini. È un danno enorme che va condiviso ...

sonolucadini : Emiliano, la xylella del 'nuovo' Pd. - AnsaPuglia : Xylella: Emiliano, servono 500 milioni - Puglia - BariMigliore : RT @TgrRaiPuglia: #Xylella. A #Lecce l'incontro tra il Presidente della Regione @micheleemiliano e i sindaci salentini. -