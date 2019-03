Volvo | l’azienda è sempre più green | nel 2019 sosterrà il progetto di LifeGate

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Seguendo l’esempio dato daCar Italia nel 2018, anche i concessionari della reteaderiscono alPlasticLess per la lotta alle plastiche nei mari italiani promuovendo la posa di altri cestini Seabin I concessionariche supporteranno la posa di nuovi dispositivi Seabin in alcuni dei principali porti italiani coprono, con il loro raggio d’azione, una parte significativa del territorio italiano. Una volta che la posa dei dispositivi sarà completata, l’intera operazione sarà oggetto di comunicazione specifica da parte diCar Italia e di un evento dedicato che si terrà alStudio Milano nel corso del mese di Giugno.Anche in quell’occasione, dunque, ilStudio Milano continuerà nella propria opera di diffusione dei valori principali del marchioe della cultura di sostenibilità di cuiè promotore attivo. In tal ...