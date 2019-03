Volley | per la Sir solo belle notizie | battuto il Sora | primo posto e qualificazione in

Volley : Superlega - per Perugia primo posto matematico e Champions : I TABELLINI- TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - REVIVRE AXOPOWER MILANO 2-3, 16-25, 21-25, 26-24, 25-22, 12-15, TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Zhukouski 2, Skrimov 17, Vitelli 8, Al ...

Volley - Superlega 2019 - 25ma giornata : Perugia vince la regular season - Trento sbanca Modena e difende il secondo posto : La Sir Safety batte in rimonta la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e vince con una giornata di anticipo la regular season di Superlega. Bastano i tre punti di vantaggio alla squadra umbra per avere la certezza del primo posto perché, anche in caso di sconfitta all’ultima giornata 0-3 e contemporanea vittoria 3-0 di Trento la Sir Safety avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie ottenute in stagione. Decisiva, ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 17 marzo in tempo reale. Trentino sconfigge Modena 3-0 - vincono anche Lube e Perugia : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, che ci porterà dentro la 25esima giornata della Superlega di pallavolo maschile, con sei sfide molto interessanti, in cui spiccherà il big match tra Modena e Trentino, in programma alle ore 18, per quello che sarà un confronto molto importante per i gialloblu, impegnati a difendere il quarto posto dall’assalto di Milano, impegnato in casa di Vibo ...

Volley - SuperLega oggi in tv (17 marzo) : orari - programma e streaming : Dopo l’anticipo di ieri sera tra Monza e Siena, prosegue oggi, domenica 17 marzo, la 25a giornata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Quando restano soltanto due partite al termine della stagione regolare molti verdetti sono già stati espressi. Le prime otto squadre della classifica sono già certe di prendere parte ai playoff, anche se restano da definire alcune posizioni, mentre in coda Castellana e ...

Volley femminile - Serie A1 : Conegliano vince la regular season - successi anche per Novara e Scandicci : Conegliano ha vinto la regular season della Serie A1 di Volley femminile, le Pantere hanno sconfitto Cuneo per 3-0 (25-16; 29-27; 25-13) nell’anticipo della 24^ giornata e sono così irraggiungibili da tutte le inseguitrici. Le Campionesse d’Italia incominceranno i playoff nella posizione migliore e cercheranno di difendere il titolo ma prima proveranno a sconfiggere l’Eczacibasi nei quarti di finale della Champions League. Le ...

Volley : Superlega - Monza condanna Siena alla retrocessione : IL TABELLINO- VERO Volley Monza - EMMA VILLAS Siena 3-1, 22-25, 25-23, 25-19, 25-20, VERO Volley Monza: Orduna 1, Plotnytskyi 13, Yosifov 6, Buchegger 2, Dzavoronok 17, Beretta 3, Rizzo, L,, Botto 0, ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - per Grottazzolina successo da quinto posto : LA CRONACA DEL MATCH- Per quanto riguarda le scelte inziali, Monica Cresta ha dovuto far fronte all'assenza del libero Filippo Federici, costretto a star fuori per una micro frattura al pollice della ...

Volley - SuperLega 2019 : Monza batte Siena e rafforza il settimo posto - i toscani retrocedono in Serie A2 : Monza ha sconfitto Siena per 3-1 (22-25; 25-23; 25-19; 25-20) nell’anticipo della 25^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I brianzoli rafforzano il settimo posto in classifica e si sono portati a un solo punto in classifica da Verona mentre i toscani sono matematicamente retrocessi in Serie A2. L’Emma Villas era infatti obbligata a espugnare la Candy Arena per continuare a sperare in una ...

Volley : A2 Femminile - Perugia-Martignacco è l'antipasto della 6a giornata : ROMA- L'A2 Femminile, fra sabato e domenica, vivrà la sesta giornata della fase a Pool. Nell'anticipo del sabato, la capolista della Pool Promozione, sconfitta in casa domenica scorsa nel derby con la ...