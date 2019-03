Volley | Cev Cup | Trento in campo per la settima finale Europea della sua storia

Volley - Giulia Leonardi : “Cercare di essere d’esempio è nel mio carattere - la finale di CEV Cup mi dà una carica incredibile” : ESCLUSIVA OA SPORT – L’avvicinamento ad un grande appuntamento è sempre un momento molto delicato, non soltanto in ambito sportivo. Quando la tensione e la pressione cominciano a farsi sentire, un aiuto prezioso, alle volte fondamentale, può arrivare senza dubbio dall’esperienza. La Unet E-Work Busto Arsizio è ormai pronta per scendere in campo contro la formazione rumena dell’Alba Blaj nella sfida di andata della finale di CEV ...

Volley femminile - Alessia Gennari carica Busto Arsizio : “Adesso arriva il bello - daremo tutto nella finale di Cev Cup” : ESCLUSIVA OA SPORT – Due settimane che possono decidere una stagione, ecco quello che attende le giocatrici della Unet E-Work Busto Arsizio. Le Farfalle scenderanno infatti in campo nell’anticipo della 24a giornata sul campo di Novara, quindi voleranno in Romania per affrontare l’Alba Blaj nella partita di andata della finale di CEV Cup. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli si stanno preparando al meglio, ben consapevoli ...

CEV Volleyball Champions League : Scandicci cade contro il Fenerbahce : CEV Volleyball Champions League: la Savino Del Bene Scandicci ha perso nella gara d’andata dei quarti contro il Fenerbahce Comincia in salita l’avventura della Savino Del Bene Scandicci nei quarti di finale della CEV Volleyball Champions League. Nella gara di andata, al Mandela Forum di Firenze, le toscane lottano per lunghi tratti alla pari con il Fenerbahce Opet Istanbul, ma escono dal campo sconfitte per 1-3. Un risultato ...

CEV Volleyball Champions League : Imoco Volley Conegliano sconfitta da Istanbul : CEV Volleyball Champions League: Imoco Volley Conegliano sconfitta nell’andata dei quarti di finale dall’Eczacibasi VitrA Istanbul Niente da fare per l’Imoco Volley Conegliano nell’andata dei quarti di finale della CEV Volleyball Champions League: al Palaverde di Treviso, di fronte a uno stratosferico Eczacibasi VitrA Istanbul, le campionesse d’Italia si arrendono con un netto 0-3 (21-25, 25-27, 22-25) e ...

CEV Volleyball Champions League – L’Igor sfida Stoccarda : quarti di finale di fuoco - in campo anche Imoco e Savino Del Bene : Champions League: è l’ora dei quarti di finale! Martedì Igor in Germania contro lo Stoccarda, mercoledì Savino Del Bene e Imoco affrontano le corazzate Fenerbahce ed Eczacibasi Istanbul. Tutti i match live su DAZN Entra definitivamente nel vivo la CEV Volleyball Champions League. Da martedì 12 marzo si disputano i quarti di finale della più importante manifestazione continentale e tra le otto squadre ancora in corsa ce ne sono ben ...

Volley : Cev Cup - Trento completa l'opera - eliminato l'Olympiacos : Trento- Un'altra finale europea, la quarta nelle ultime cinque stagioni e la settima di sempre, per Trentino Volley ! completando stasera alla BLM Group Arena l'opera già positivamente avviata una ...

Volley : Cev Cup - Busto vola in finale : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set la UYBA approfitta di qualche errore di troppo delle ospiti in avvio, con Meijners e Gennari positive da posto 4, 7-3,; Perovic prova a limitare i danni, 9-6,, ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento vola in finale! Olympiacos sconfitto - prestazione sontuosa di Simone Giannelli : Trento completa la notte stellare del Volley italiano e raggiunge la finale della CEV Cup 2018-2019! La formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha avuto ragione con il punteggio di 3-1 (25-19; 25-19; 17-25; 25-17) della compagine greca dell’Olympiacos Pireo conquistando la quarta finale europea degli ultimi cinque anni ed emulando quanto realizzato soltanto pochi minuti prima da Busto Arsizio in campo femminile. Simone Giannelli e ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio stellare! Le Farfalle conquistano la finale - Bekerscsaba demolito : Busto Arsizio torna in finale! La formazione lombarda regola con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-11) le ungheresi dello Swietelsky Bekerscsaba nella semifinale di ritorno della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile e si guadagna l’accesso all’atto conclusivo della seconda competizione europea per importanza. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli hanno ribadito anche tra le mura amiche la superiorità dimostrata nella partita di ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio vede la finale - servono due set contro il Bekescsaba al PalaYamamay : Busto Arsizio è davvero molto vicina alla finale della CEV Cup 2019 di Volley femminile, le Farfalle hanno infatti travolto il modesto Bekescsaba con un roboante 3-0 nel match d’andata e martedì 5 marzo (ore 20.30) scenderanno in campo al PalaYamamay per sbrigare la pratica: basterà vincere due set per qualificarsi all’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente del derby rumeno tra Stiinta Bacau e CSM Volei Alba Blaj, in caso ...

Volley : Cev Cup - Trento a due set dalla finale : Trento- Trentino Itas pronta alla zampata finale: mancano soli due set alla formazione di Lorenzetti per conquistare un posto nelle Finali della Cev Cup , già raggiunte nel 2015 e 2017 dove i trentini ...

Volley : Cev Cup - Trento ospita l'Olypiacos con l'obiettivo finalissima : Trento- La Trentino Itas è ad un passo dalla Finale di Cev Cup . Alla squadra di Lorenzetti bastano due set per conquistare quella Finale a cui tengono davvero tanto per riscattare le due precedenti ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento a un passo dalla finale - i dolomitici sfidano l’Olympiacos per completare l’impresa : Trento è a un passo dalla finale della CEV Cup 2019 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici hanno travolto l’Olympiacos nel match d’andata e martedì 5 marzo (ore 20.30) scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per completare la pratica e accedere all’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente di Kemerovo-Galatasaray. La seconda forza del nostro campionato, ad appena ...