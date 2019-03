Volley | A2 Maschile Girone Bianco | Lamezia retrocede | Brescia nei Play Off

Volley : A2 Maschile Girone Blu - Bergamo ko - Castellana Grotte salda al terzo posto : ROMA - Nelle cinque partite giocate stasera nel Girone Blu da registrare la sconfitta sul campo dell'Acqua S.Bernardo Cuneo di un' Olimpia Bergamo che non riesce a trovare continuità. Tonfo pesante ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - per Grottazzolina successo da quinto posto : LA CRONACA DEL MATCH- Per quanto riguarda le scelte inziali, Monica Cresta ha dovuto far fronte all'assenza del libero Filippo Federici, costretto a star fuori per una micro frattura al pollice della ...

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai ospita Grottazzolina : Serie A2 Credem Banca: sabato alle 17 l’A.M. Club Italia Crai Roma ospita Grottazzolina Per l’undicesima giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca, sabato alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel) l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma affronterà la Videx Grottazzolina tra le mura amiche. Gli azzurrini di Monica Cresta si presenteranno alla sfida di domani reduci da alcuni risultati non soddisfacenti e saranno per ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Roma impegna Mondovì - cade Spoleto : Roma - Ne Girone Bianco non basta una buona Roma Volley per stoppare la capolista Synergy Arapi F.lli Mondovì . La formazione di Budani impegna a fondo i piemontesi . grazie ad un Lasko che è tornato ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Catania vittoria corroborante contro il Club Italia : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set i rossazzurri partono subito forte. Bonacic mette a terra un lungolinea che vale un più 3, 10-7,. Quando il Club Italia sembra rifarsi sotto è Gradi a spezzare l'...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Bergamo supera Pordenone e conquista i Play Off : LA CRONACA DEL MATCH- L'Olimpia parte con Garnica-Romanò in diagonale, Erati e Cioffi al centro, in posto 4 Shavrak e Tiozzo, libero Innocenti Il match comincia subito con un colpo a colpo tra il ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Cantù batte Cuneo e sale al quarto posto : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Luciano Cominetti schiera Mirko Baratti in regia, con Andrea Santangelo opposto, Roberto Cominetti e Alessandro Preti schiacciatori, Dario Monguzzi e Gabriele Robbiati ...

ROMA- La Synergy Arapi F.lli Mondovì stacca con quattro giornate di anticipo il ...

ROMA- Nona giornata decisiva per la capolista Synergy Arapi F.lli Mondov ì che ...

ROMA- Nel Girone Blu di A2 Maschile sono andate in scena stasera, a completare ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Cuneo sbrana Ortona : LA CRONACA DEL MATCH- Lo starting six di Cuneo: Cortellazzi palleggio, Alexandre De Oliveira opposto, Picco e Dutto centro, Mazzone e Galaverna schiacciatori; Prandi, L,. Coach Lanci di risposta: ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Bergamo si riscatta nel derby con Cantù : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Spanakis schiera la diagonale Garnica-Romanò, Erati e Cioffi al centro, Shavrak e Tiozzo in posto 4, libero Innocenti. Cominetti risponde con Baratti in regia, sostituito ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Cuneo è impeccabile - travolta Ortona 3-0 : LA CRONACA DEL MATCH- Lo starting six di Cuneo: Cortellazzi palleggio, Alexandre De Oliveira opposto, Picco e Dutto centro, Mazzone e Galaverna schiacciatori; Prandi, L,. Coach Lanci di risposta: ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Bergamo c'è ancora - battuta Cantù : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Spanakis schiera la diagonale Garnica-Romanò, Erati e Cioffi al centro, Shavrak e Tiozzo in posto 4, libero Innocenti. Cominetti risponde con Baratti in regia, sostituito ...