Vittoria Belvedere | malattia | figli e marito Come sta oggi

Vittoria Belvedere - il racconto choc : “Mi è esplosa la tiroide. Il collo non c’era più - ero sfigurata e stavo molto male” : Vittoria Belvedere ha raccontato per la prima volta a Caterina Balivo il dramma che ha vissuto dopo la nascita della seconda figlia, a causa di alcuni seri problemi alla tiroide. “Prima di avere Emma, la mia prima bimba, mi sono ammalata“, ha detto in un’intervista molto intima a Vieni da Me. “Ho scoperto di essere ipertiroidea, tant’è vero che mangiavo tanto senza ingrassare. In più ho avevo anche il morbo di ...

Vittoria Belvedere racconta la scoperta della sua malattia a ‘Vieni da me’ : Qualche anno fa l’abbiamo vista protagonista di ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti, ma il debutto in televisione della bellissima Vittoria Belvedere risale al lontanissimo 1992 quando, giovanissima, era nel cast della serie ‘Le ragazze di piazza di Spagna’. Ora abbiamo ritrovato l’attrice, che oggi ha 47 anni, come ospite di “Vieni da me”, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo. In studio la Belvedere si è ...

