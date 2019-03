Virginia Saba | All' Opera | io e Di Maio abbiamo pagato il biglietto a prezzo pieno

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) "La cultura è la nostra salvezza e va sostenuta e sovvenzionata con tutte le nostre forze. Ed è dunque con gran piacere che venerdì io e Luigiacquistato due biglietti aper il Teatro dell'. Non è vero - e lo smentiamo - chechiesto favori, sconti o biglietti gratuiti, come qualcuno ha voluto scrivere senza sapere". Lo precisa con un post su Facebook, giornalista e compagna del vicepremier Luigi Disi scaglia nel post contro i "pregiudizi e la cattiveria": "So che magari pensare male è la tentazione, anche perché non pagare, quando si può, è stata prassi per troppo tempo. Ma noiacquistato i biglietti con grande piacere, per viverci questo momento magico in maniera normale, dalle uniche poltroncine laterali rimaste". E ancora: "Anche prima di conoscere Luigi non ho ...

