Vino | nel 2020 il Friuli Venezia Giulia sarà sede dell’International Wine Tourism

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019)il, e in particolare Trieste, ladella dodicesima edizione dell’evento mondiale più importante per l’industria del turismo enogastronomico: l’InternationalConference (Itc). Fondata in Spagna nel 2009, la conferenza si tiene ogni anno in destinazioni in ascesa per il turismo enogastronomico, come ad esempio Porto, Tbilisi, lo Champagne, Barcellona e i Paesi Baschi,dell’edizione di quest’anno, dove lo staff di PromoTurismoFvg ha presentato nei giorni scorsi il territorio deldavanti a più di 250 tour operator, giornalisti e stakeholder internazionali provenienti da tutto il mondo e prendendo un testimonial virtuale dalla città di Vitoria-Gasteiz. La scelta di svolgere la nuova edizione inrappresenta per la regione un’ulteriore conferma che le strategie portate avanti in questi anni per ...

strafui : RT @diariodelvento: Sono una persona semplice, per farmi felice bastano quattro chiacchiere con gli amici, un bicchiere di vino rosso, o an… - molisenews24 : “Nel nome del vino”, il nuovo libro di Gioconda Marinelli #molisenews24 - Lopinionista : “Nel nome del vino”, il nuovo libro di Gioconda Marinelli #molisenews24 -