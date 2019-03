Vieni da me | proposta di matrimonio in diretta per la professoressa de L' Eredità Vera

blogo

(Di lunedì 18 marzo 2019)Fiori di arancio ada me, il talk show del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Ospiti della puntata andata in onda oggi il cast de L', il quiz show preserale della rete, composto dal conduttore Flavio Insinna e le professoresse Eleonora Arosio, Chiara Esposito, Laura Dazzi eSantagata. Proprio quest'ultima è diventata a sua insaputa protagonista dello spazio: con la complicità del presentatore, il fidanzato e attore Dino Lanaro le ha chiesto infatti indi sposarlo.Pochi minuti prima della dichiarazione, il giovane ha confidato alla conduttrice i sentimenti che nutre nei confronti della compagna, giunta nella sua vita in un momento di instabilità sentimentale: Sono venuto qui a chiedere la mano diSantagata. Ci siamo conosciuti nel giugno 2016 ma allora lei stava andando a convivere con un altro. In quell’occasione le avevo chiesto un ...

