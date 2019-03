VIDEO Gallinari | NBA 2019 | “Successo importantissimo ma possiamo fare meglio La società

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) Una vittoria fondamentale quella ottenuta nella notte italiana dai Los Angeles Clippers di Daniloper 119-116 sui Brooklyn Nets. Il giocatore azzurro è stato ancora una volta protagonista con 20 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, giocando un ruolo chiave nella incredibile rimonta degli uomini di Doc Rivers, che si erano trovati in svantaggio anche di 19 punti nel corso del primo tempo ma che sono riusciti a conquistare il successo grazie ad una tripla di Lou Williams sulla sirena. Un successoin chiave playoff, quando non restano ormai così tante partite alla chiusura della regular season. “È stata una gara incredibile – ha raccontatoin un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport – fortunatamente l’abbiamo portata a casa con un tiro incredibile di Lou, ma è stata una sfida con continui alti e bassi, caratterizzata dai parziali. È un ...

OA_Sport : VIDEO #Gallinari, #NBA 2019: 'Successo importantissima ma possiamo fare meglio, la società ha lavorato al meglio e… - zazoomblog : NBA Gallinari torna in campo e fa subito la voce grossa: fa “impazzire” Ballmer con i suoi 27 punti [VIDEO] -… - Nico_Gallinari : RT @WWFitalia: Non possono continuare a rubarci il #futuro! Il @WWFitalia è con i giovani che venerdì #15marzo scenderanno in piazza per l… -