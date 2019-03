Var in B | Balata rilancia siamo pronti

Balata : “Spero prossimamente novità sul Var in Serie B” : “Spero di portare delle sorprese sull’introduzione del Var nel campionato di Serie B prossimamente ”. Lo dichiara il presidente della Lega Serie B Mauro Balata stamani a Genova a margine di una conferenza stampa dell’associazione per presentare un’iniziativa di solidarietà con la città colpita dal crollo del ponte Morandi. “È da un anno che lavoro sul […] L'articolo Balata : “Spero prossimamente ...

Serie B - Balata : 'Ipotesi Var nella fase finale del torneo e nuovo format dal 2020/21' : Ci risiamo, a distanza di un anno, in Serie B, si parla di mettere a punto l'introduzione del Var nelle fasi finali del torneo che coincideranno con la disputa dei play off e play out, nella corrente stagione. Proprio ieri, 20 febbraio, a Milano l'Assemblea di Lega B con 18 società partecipanti su 19 ha ascoltato la relazione del presidente Mauro Balata che ha illustrato nel suo intervento quali reali possibilità esistano per introdurre anche in ...