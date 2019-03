UTRECHT | UOMO SPARA A PASSEGGERI TRAM Video Olanda | 1 morto | circondato

UTRECHT (Olanda) - uomo spara su passeggeri<br> di un tram : un morto e 7 feriti : ...

UTRECHT - spari su un tram : 1 morto e diversi feriti. «Uomo in fuga su Clio rossa». Ipotesi terrorismo. Allerta anche a Amsterdam : Utrecht, terrore stamani nel centro città della città olandese. Un uomo ha sparato sui passeggeri a bordo di un tram. Ci sarebbe almeno un morto. Lo indicano i media locali che...

UTRECHT (Olanda) - uomo spara su passeggeri<br> di un tram : diversi feriti - almeno un morto : Aggiornamento ore 13:08 - Il bilancio dell'attentato di Utrecht per ora è di un morto e sette feriti. Intanto il livello di allerta è salito in tutta la nazione, soprattutto negli aeroporti e in tutte le grandi città.Aggiornamento ore 13:03 - È ancora in corso il raid della polizia, ma non è certo il numero di attentatori. Secondo alcune fonti sarebbe solo uno e sarebbe fuggito a bordo di una Renault Clio rossa, secondo altri, invece, ...

UTRECHT - spari su un tram : 1 morto e diversi feriti. «Uomo in fuga su una Clio rossa». Ipotesi terrorismo : Utrecht, terrore stamani nel centro città della città olandese. Un uomo ha sparato sui passeggeri a bordo di un tram. Ci sarebbe almeno un morto. Lo indicano i media locali che...

UTRECHT. Sparatoria a bordo di un tram : caccia all’uomo : Alta tensione in Olanda dove lunedì mattina è avvenuta una Sparatoria a bordo di un tram. E’ successo ad Utrecht

UTRECHT (Olanda) - uomo spara su passeggeri di un tram : diversi feriti : A Utrecht, in Olanda, questa mattina, lunedì 18 marzo 2019, un uomo ha sparatoria sui passeggeri di un tram. La polizia ha subito isolato la piazza in cui stazionano i mezzi fuori dal centro città e sono arrivati anche i poliziotti dell'antiterrorismo. Secondo le prime informazioni che circolano sull'accaduto ci sarebbero diversi feriti.Gli spari si sono sentiti alle ore 10:45 in Piazza 24 Ottobre, come ha riferito la polizia di Utrecht.A ...

UTRECHT - spari alla cieca sul tramDiversi feriti. E' caccia all'uomo : Diverse persone sono rimaste ferite dopo una sparatoria nella citta' olandese di Utrecht. Lo riferisce Sky News che cita la polizia. Ancora non ci sono notizie precise sulla dinamica dell'incidente. Stando alle prime indiscrezioni, un uomo avrebbe sparato diversi colpi di pistola all'interno di un tram, si parla di molti feriti coinvolti. Segui su affaritaliani.it