Utrecht - spari su un tram : 1 morto e diversi feriti. «Uomo in fuga su una Clio rossa». Ipotesi terrorismo : Utrecht , terrore stamani nel centro città della città olandese. Un uomo ha sparato sui passeggeri a bordo di un tram . Ci sarebbe almeno un morto . Lo indicano i media locali che...

