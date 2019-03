Utrecht Olanda | spara su passeggeri di un tram | 3 morti e 5 feriti Arrestato Gokmen

Olanda - spari su tram a Utrecht : 3 morti. Fermato il killer - : Altre 5 persone sono rimaste ferite. Autore del folle gesto in pieno giorno un uomo di origini turche, con precedenti penali, arrestato dopo una lunga fuga di otto ore. Sembra sempre più lontana l'...

Olanda - arrestato il responsabile della sparatoria su un tram a Utrecht : almeno tre morti : Gokmen Tanis, il turco di 37 anni ricercato da questa mattina per la sparatoria sul tram a Utrecht, in Olanda, è stato arrestato. Lo ha riferito il capo della polizia olandese. L’ uomo armato ha aperto il fuoco in piazza 24 ottobre: tre le vittime e cinque i feriti, di cui tre gravi. «Se lo vedete, non avvicinatevi e chiamate il numero 0800-6070», ...

Olanda - spari contro i passeggeri di un tram a Utrecht : almeno tre morti. Arrestato il sospetto : Gokmen Tanis, il turco di 37 anni ricercato da questa mattina per la sparatoria sul tram a Utrecht, in Olanda, è stato Arrestato. Lo ha riferito il capo della polizia olandese. Mattinata di terrore a Utrecht, in Olanda. Un uomo armato ha aperto il fuoco a una fermata di tram, in piazza 24 ottobre, «e in diversi altri punti»: ci sono feriti, alcuni ...

Olanda - sparatoria su un tram a Utrecht : tre morti e diversi feriti. Aggressore in fuga : Un uomo ha sparato ai passeggeri che viaggiavano su un tram in piazza 24 ottobre. Sarebbe riuscito a fuggire. Si tratterebbe di un 37enne di origini turche, Gökmen Tanis. La polizia: «Possibile movente terroristico»

