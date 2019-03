Usa | la senatrice Kirsten Gillibrand si candida alle presidenziali

La senatrice McSally - prima top gun Usa - rivela : "Stuprata da un superiore" : La senatrice repubblicana Martha McSally , la prima top gun a volare in combattimento, ha rivela to oggi di essere stata stuprata da un superiore nell'aeronautica. L'ex pilota, una veterana con 26 anni di servizio, ha raccontato la sua esperienza in un'audizione al Senato per prevenire gli assalti sessuali e migliorare la risposta delle autorità. McSally ha spiegato di non aver denunciato l'aggressore perchè non credeva nel sistema, ...

Elezioni Usa 2020 : la senatrice Kamala Harris corre per le primarie democratiche : In un'intervista alla Abc la senatrice, avvocatessa ed ex procuratrice, di 54 anni, Kamala Harris ha comunicato la sua candidatura alla Casa Bianca per il 2020; dichiarando per quanto riguarda la situazione attuale, che il popolo americano ha bisogno di una persona che combatta realmente per gli interessi della gente e non per i propri. Nel 2003 Kamala è diventata procuratore distrettuale di San Francisco, diventando così la prima donna ...