Una Vita Anticipazioni 19 marzo 2019 | Olga decide del destino di Diego

Una Vita anticipazioni spagnole : Ramon uccide Celia? Felipe fuori di sé : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia muore cadendo dalla finestra dei Palacios, Ramon considerato colpevole Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano tristi notizie per i telespettatori. Sono tanti coloro che sono affezionati da sempre al personaggio di Celia, che sin dalla prima puntata regala forti emozioni al pubblico. Ma ecco che siamo costretti a rivelarvi […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon uccide Celia? ...

Una Vita - anticipazioni primavera 2019 : HUERTAS torna ad Acacias!!! : Le puntate primaverili della telenovela Una Vita saranno segnate da un inaspettato ritorno: nel corso dell’episodio 699, HUERTAS Lopez (Sandra Blazquez) riapparirà a sorpresa a calle Acacias. Scopriamo insieme in quali trame si troverà ad avere a che fare l’ex amante di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo)… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto comincerà nel momento in cui Ramon Palacios (Juanma Navas) e Rosina ...

Una Vita - anticipazioni : Ursula cerca di uccidere Samuel e Diego : Ursula - Una Vita Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), la terribile dark lady di Una Vita, deciderà di sbarazzarsi definitivamente dei figliastri: dopo aver scoperto che Samuel (Juan Gareda) intende donare il suo sangue a Diego (Ruben De Eguia) per tentare di salvarlo dall’intossicazione da mercurio, la donna obbligherà Carmen (Maria Blanca) a corrompere l’infermiera che eseguirà la trasfusione in modo tale che entrambi i ragazzi ...

Anticipazioni Una Vita fino al 24 marzo : la trasfusione si farà - Arturo verrà dimesso : Dopo l'avvincente puntata della domenica, la telenovela Una Vita torna oggi 18 marzo su Canale 5 occupando il suo solito orario delle ore 14:10 dopo la soap Beautiful. Sarà una settimana ricca di suspense, soprattutto per le condizioni di salute di Diego, costretto a lottare tra la Vita e la morte. Soltanto l'intervento di Samuel eviterà che accada il peggio anche se la vicenda potrebbe trasformarsi in dramma a causa di un nuovo colpo di scena. ...

Trame spagnole Una Vita : la moglie di Samuel in arresto - Felipe aggredisce Ramon : Le avventure della serie televisiva “Una Vita” sono sempre più entusiasmanti. Nelle puntate che andranno in onda in Spagna questa settimana, la new entry Genoveva, ovvero la moglie di Samuel Alday, finirà dietro le sbarre del carcere dopo aver ferito involontariamente Rosina Rubio. L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso, ancora molto scosso per la perdita della moglie Celia, aggredirà per l’ennesima volta il suo vecchio amico Ramon Palacios, con la ...

Una Vita - anticipazioni : Ursula cerca di uccidere Samuel e Diego : Ursula - Una Vita Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), la terribile dark lady di Una Vita, deciderà di sbarazzarsi definitivamente dei figliastri negli episodi della telenovela in onda nei prossimi giorni: dopo aver scoperto che Samuel (Juan Gareda) intende donare il sua sangue a Diego (Ruben De Eguia) per tentare di salvarlo dall’intossicazione da mercurio, la donna obbligherà Carmen (Maria Blanca) a corrompere l’infermiera che ...

Una Vita - trame : Fabiana giura a Carmen di farla soffrire per averla tradita : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, lo sceneggiato che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni, in onda nelle prossime settimane, svelano che Fabiana deciderà di vendicarsi di Carmen dopo aver capito che è una complice di Ursula. Una Vita, anticipazioni: il sequestro lampo di Fabiana La vendetta di Ursula ai danni di Fabiana sarà al centro della storyline delle prossime puntate di Una Vita. La Dicenta, ...

Trame Una Vita fino al 22 marzo : i Palacios minacciati - Samuel dona il sangue a Diego : La soap opera spagnola “Una Vita”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, è sempre in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana, Ramon e i suoi familiari verranno minacciati a causa del figlio Antonito, che si troverà ancora in prigione con l’accusa di truffa ai danni del comune. Samuel Alday, invece, si sottoporrà alla trasfusione di sangue, riuscendo a salvare la ...

Anticipazioni Una Vita : Fabiana costretta a non avvicinarsi a Jaime Alday : Le trame dello sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” continuano a essere ricche di colpi di scena. Le Anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche mese svelano che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) farà spaventare Fabiana (Inma Perez Quiros). Dopo aver fatto visita in ospedale a Jaime Alday, contro il consenso della madre di Blanca, la donna sparirà nel nulla. In particolare la domestica Aguado verrà rapita da ...

Morto Mario Marenco - Una Vita con Arbore : indimenticabile Riccardino di Indietro Tutta : Mario Marenco è Morto oggi a Roma, all'età di 85 anni. L'attore e umorista, indimenticabile protagonista della radio e poi tv di Renzo Arbore. nato a Foggia nel 1933, era...