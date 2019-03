Una città in rapida crescita | ecco Nairobi vista dallo spazio FOTO

Nuova Zelanda : governo pronto a Una stretta sulle armi - ma i cittadini le restituiscono da soli : Dopo la strage di Christchurch, sarà avviata a che un'inchiesta sui servizi segreti: il killer non era infatti mai stato schedato

Le città - in - visibili di Calvino Una serata con Sonia Bergamasco : È qui che incontra intellettuali come Norberto Bobbio ed Elio Vittorini che lo introducono al mondo culturale dell'epoca, e sopratutto Cesare Pavese, con il quale stabilirà un duraturo rapporto di ...

New York da record. Il quartiere del lusso è Una città nella città - costata 25 miliardi - : Via i veli anche a negozi con marchi di lusso e ristoranti, con una varietà culinaria che copre paesi e tradizioni da tutto il mondo. A breve cominceranno ad insediarsi i residenti dei vari ...

New York da record. Il quartiere del lusso è Una città nella città (costata 25 miliardi) : New York Nel 2019 New York cambia profilo, e si arricchisce di nuova identità con il più costoso progetto immobiliare privato nella storia degli Stati Uniti e il più grande dai tempi del Rockefeller Center. Quello con cui una città alle prese con bilanci pubblici in profondo rosso tenta il rilancio grazie al settore privato, determinata a far si che la stella della Grande Mela brilli più alta di tutte.Hudson Yards, il nuovo quartiere di tendenza ...

'La Piazza ad Almirante : Una offesa alla città - alla Costituzione e alle istituzioni democratiche' : Non c'è nessun atto nella vita politica di Almirante che merita l'intitolazione di quella che oggi è per grandezza la seconda Piazza di Ladispoli. La Giunta e il Sindaco in particolare vogliono solo ...

Nel giardino di Palazzo Corsini riemerge Una cittadella sotterranea di duemila anni fa : Nel giardino di Palazzo Corsini, una delle «regge» di Roma, lì visse anche Cristina di Svezia,, un filo al di sotto del piano di calpestio attuale, è venuta alla luce una vera e propria cittadella ...

La città statunitense che grazie ai big data ha trovato Una casa a tutti i senzatetto : Un po' sulla scia del modello Walmart: 'In qualsiasi momento la società conosce la situazione di ogni singolo pezzo di inventario in tutto il mondo', spiegano . Le informazioni che usano loro sono ...

10 motivi che rendono Tokyo Una città intelligente : (foto: Frédéric Soltan/Getty Images) Tra luglio e agosto del 2020 il Giappone ospiterà la prossima edizione dei giochi olimpici e paralimpici. Tokyo, la capitale, si sta preparando ad accogliere un’ondata di sportivi, turisti e visitatori, facendosi aiutare anzitutto dalla tecnologia. L’esigenza fondamentale, prima ancora della gestione delle gare sportive, è il garantire l’incolumità degli spettatori e il buon funzionamento ...

Bergamo - il consiglio comUnale revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Il sindaco Gori e la sua lista si astengono : Bergamo revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, ma senza il voto favorevole del sindaco di centrosinistra Giorgio Gori e dei consiglieri della sua lista. Quando martedì sera il provvedimento proposto dal Partito Democratico e dalla sinistra è approdato in aula è stato approvato grazie a 13 sì. Appena tre voti di margine, anche a causa dell’astensione del primo cittadino e dei dieci rappresentanti della lista civica che lo aveva ...

Giudice impone al comune di dare cittadinanza a Una ragazza nigeriana : Ancora una volta certa magistratura politicizzata e affetta da manie di protagonismo pretende di sostituirsi alla politica. Oltre tutto su temi fortemente ideologici e divisivi, determinando anche un ...

Firenze - è partito a bordo dei camion Scania il viaggio verso Una città sempre più verde : "Il nuovo veicolo ibrido di Scania rappresenta una soluzione ideale in grado di rispondere al meglio alle esigenze di trasporto in ambito urbano, sia per quanto riguarda l'economia operativa totale, ...

Partecipazione in sanità - Cittadinanzattiva : Una risorsa per il Lazio : 'Eppure', sottolinea Cittadinanzattiva, 'sappiamo che la Partecipazione è alla base di una buona politica. Quando il Lazio ha costituito nel 2011 la Commissione di vigilanza sul sistema emodialisi, ...

Perugia - 'La città che noi vogliamo' : consegnate le cartine volute dal consiglio comUnale scolastico : Lungo intervento chirurgico Ase Spoleto, raggiunto l'accordo: premio di risultato a tutti i lavoratori ← Festa di Scienza e Filosofia, si è alzato il velo sull'immagine che evoca il mondo ...

10 motivi per cui Stoccolma è Una città intelligente : (foto: View Pictures/Getty Images) “Tutto ciò che potrà essere digitalizzato, sarà digitalizzato”: queste storiche parole, pronunciate dall’amministrazione di Stoccolma il 3 aprile 2017, hanno dato il via a un enorme processo di innovazione hi-tech per la capitale svedese. Con centinaia di progetti in ottica smartcity avviati e portati a termine, i frutti del lavoro svolto iniziano – a quasi 2 anni di distanza – a ...