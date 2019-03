Un talento al giorno | ecco chi è Gonzalo Maroni | l’argentino che ha stregato il Milan

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Se in Argentina ti chiamano “El Pibe”, vuol dire che sei un predestinato. E’ il caso di, protagonista della nostra rubrica “Unal”, nato a Cordoba il 18 marzo 1999 e che quindi festeggia quest’oggi i 20 anni. Cresce nel settore giovanile dell’ Instituto e a 16 debutta in prima squadra. Origini calcistiche, quindi, uguali al suo idolo ed oggi trascinatore della Juve Paulo Dybala. Gli bastano 77 minuti giocati con i grandi per attirare le attenzioni delle grandi d’Argentina. Sono in tanti a voler scommettere su di lui. In particolare il presidente del San Lorenzo lo vede giocare e si innamora di quel ragazzo con la 10 sulle spalle, esile ma con un tocco di palla delizioso. A spuntarla è il Boca Juniors, che nel gennaio del 2016 si aggiudica il suo cartellino per 650 mila euro. Quando il suo allenatore, ...

