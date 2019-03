UEFA | ufficiale | aperta indagine contro Cristiano Ronaldo | i nuovi dettagli!

Ufficiale : l'UEFA apre un'inchiesta sul gesto di Cristiano Ronaldo : TORINO - La Uefa ha aperto una inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per 'condotta impropria' per l'esultanza con cui l'attaccante della Juventus ha festeggiato la qualificazione ai quarti di ...

Ufficiale - l’UEFA apre un’indagine sull’esultanza di CR7 : È Ufficiale: l’Uefa ha aperto un’indagine sull’esultanza di Cristiano Ronaldo al termine della gara con l’Atletico Madrid. [IN AGGIORNAMENTO] SEGUI LE PARTITE DELLA SERIE A SU DAZN: CLICCA QUI PER ATTIVARE IL SERVIZIO GRATIS PER UN MESE L'articolo Ufficiale, l’Uefa apre un’indagine sull’esultanza di CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ...

Psg - reclamo ufficiale alla UEFA per l'esultanza di Evra. E lui ci ride su : l'esultanza di Evra, adesso, diventa un "caso". Tanto da essere stata segnalata alla Uefa dal Psg, che non l'ha gradita per niente. Riavvolgiamo il nastro: ritorno degli ottavi di finale di Champions, ...

Gestaccio Simeone - UFFICIALE : l’UEFA ha deciso - ci sarà contro la Juve? : Gestaccio Simeone- La commissione disciplinare dell’UEFA ha reso ufficiali i verdetti e le sanzioni dopo il match d’andata tra Atletico Madrid e Juventus. Occhi puntati su Simeone e su Allegri. Il primo, dopo il Gestaccio del match d’andata, non sarà squalificato, ma solamente multato per 20 mila euro. Nessuna squalifica neanche per Allegri e la […] More