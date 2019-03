Uefa | il Chelsea denuncia cori razzisti contro Hudson-Odoi

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ilha presentato allaunasui presunti insultirivolti a Callumdurante la gara di ritorno degli ottavi di Europa League in Ucraina,la Dinamo Kiev. Negli ultimi minuti della partita, il giovane calciatore inglese sarebbe stato bersaglio degli odiosi versi da scimmia con cui spesso vengono insultati i giocatori di colore.ne ha parlato in campo col suo capitano, Cesar Azpilicueta, che a sua volta ha riferito il tutto all'arbitro. A riguardo si è mosso ufficialmente anche il club, che chiede alladi aprire un'inchiesta.

