Two Point Hospital | Pebberley Island è disponibile su Steam

Two Point Hospital : Weekend gratuito su Steam : Preparate camice, guanti e bisturi delle operazioni importanti, visto che Two Point Hospital ha aperto il reparto chirurgia a tutti grazie al Weekend gratuito su Steam, attivo fino alle 18 CET del 18 marzo 2019. Per festeggiare, Two Point Studios ha deciso di collaborare con altri studi di SEGA come Amplitude, Sports Interactive e Creative Assembly per inserire alcuni oggetti unici ...

Pebberley Island : Il nuovo DLC di Two Point Hospital arriva il 18 marzo : SEGA Europe Two Point Studios sono liete di annunciare che il DLC Two Point Hospital: Pebberley Island è in arrivo su Steam il 18 marzo, al prezzo di 8,99 €, ed è già disponibile per il pre-ordine con uno sconto del 10%. La leggenda narra che nel cuore della regione tropicale di Two Point County ci sia una fonte che garantisce l’immortalità. L’esploratore part-time e famoso misofobo Wiggy ...