Tria contestato dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate Salario accessorio bloccato

(Di lunedì 18 marzo 2019) Alcune decine didell’Agenziahail ministro dell’Economia, Giovanni, in visita nella sede centrale di via Cristoforo Colombo. “Cigl, Cisl, Uil, Unsa e Flp protestano perché l’Agenzia, mentre santifica alla presenza del ministro il raggiungimento degli obiettivi nel 2018, non paga ai lavoratori ildal 2016 – ha spiegato Stefania Silveri, coordinatrice nazionale Fp Cisl Agenzia-. Gli obiettivi non li raggiunge il direttore generale da solo, ma vengono ottenuti tramite il lavoro di queste persone”.L'articolodaidell’Agenziadal 2016 proviene da Il Fatto Quotidiano.

