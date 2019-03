Trezeguet | “Mancini l’uomo giusto per gli azzurri” FOTO

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Per i tifosi della Juventus è stato un simbolo, per la Nazionale italiana incubo ma con un dolce ricordo della finale Mondiale con il rigore sbagliato. David, attuale ambasciatore italiano del club bianconero nel mondo nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al quotidiano sudamericano in lingua italiana “La Voce d’Italia”. Al microfono del collega reggino Emilio Buttaro, in occasione del Cosmoprof di Bologna ha parlato proprio della Nazionale italiana di oggi, lui che nel 2000 segnò il golden gol decisivo per la Francia nella finale dei campionati europei. “Penso che Mancini sia davvero– ha spiegato– per l’ambiente azzurro. C’è un lavoro importante da fare e credo che Roberto abbia un’idea chiara basata sul cambiamento per ritrovare la giusta identità”. Testimonial dell’azienda Finesse ha poi raccontato al collega Buttaro i suoi ricordi ...

