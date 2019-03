Tre aree sicurezza per visita Xi Jinping

Scorie nucleari - sTretta sulle aree dove costruire il deposito nazionale : Smaltimento di Scorie nucleari (foto: LaPresse) Si restringe il perimetro delle aree che potrebbero ospitare il deposito nazionale delle Scorie nucleari in Italia. Come anticipato da Wired all’inizio di febbraio, l’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), la neonata agenzia per la vigilanza dell’atomo, ha escluso i territori in zona sismica 2 da quelle potenzialmente idonee per la costruzione del cimitero ...