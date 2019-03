Trame spagnole Una Vita | la moglie di Samuel in arresto | Felipe aggredisce Ramon

Il Segreto - Trame spagnole : Fernando capisce che Maria ha mentito sulla morte dei figli : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, riguardando Fernando Mesia, interpretato dall'attore spagnolo Carlos Serrano. L'uomo, infatti, comincerà ad indagare sulla morte di Esperanza e Beltran, tanto da fare una scoperta sorprendente. Il Segreto: Fernando indaga su Maria Le indagini di Fernando Mesia ...

Trame spagnole Il Segreto : la Laguna non si sposa più - la fuga del Mesia : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulla soap opera spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Nelle puntate che verranno trasmesse su “Antena 3” la settimana prossima, Elsa Laguna non riuscirà a coronare per la seconda volta il suo sogno d’amore. In particolare l’ex fidanzata di Isaac proprio il giorno del suo matrimonio verrà abbandonata, dal suo promesso sposo Alvaro Fernandez. Quest’ultimo farà perdere le sue tracce, e lascerà una ...

Il Segreto - Trame spagnole : la partenza di Don Anselmo e Fernando - Alvaro lascia Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 18 al 22 marzo in Spagna svelano che Puente Viejo assisterà alle uscita di scena di Fernando e Don Anselmo mentre Elsa verrà sedotta e abbandonata. Il Segreto: la partenza di Don Anselmo Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto, si apprende che Don Anselmo annuncerà ai parrocchiani la sua decisione di ...

Il Segreto - Trame spagnole : Isaac non crede che Alvaro ami veramente la Laguna : Nuovo appuntamento dedicato ad Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Isaac scoprirà che Elsa ha intenzione di rifarsi una vita accanto ad Alvaro. Una decisione che non piacerà affatto ad carpentiere, che deciderà di vederci più chiaro. Il Segreto: Alvaro e Elsa, presto sposi Elsa sarà al centro della ...

Il Segreto - Trame spagnole : Don Anselmo decide di porre fine alla sua vita : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola, punta di diamante di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda a marzo in Spagna, svelano che Don Anselmo deciderà di porre fine alla sua vita dopo aver tradito Carmelo e Don Berengario. Il Segreto: Don Berengario e Carmelo complici di due delitti Don Anselmo sarà il protagonista degli episodi de Il Segreto, in onda in Spagna in questo ultimo periodo. Il ...

Trame spagnole Una Vita : Ramon vuole partire - Samuel arrabbiato con la moglie : Eccoci con un consueto spazio incentrato sulla popolare soap opera iberica “Una Vita”. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la settimana in corso, ci dicono che Ramon Palacios dopo essere uscito dalla prigione, sarà intenzionato ad abbandonare il paese. Samuel Alday invece andrà su tutte le furie, dopo aver appreso che sua moglie Genoveva ha aiutato delle sue amiche senza consultarlo. Una Vita: la decisione di Ramon, ...

Anticipazioni Una Vita - Trame puntate spagnole : antipatie inaspettate : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Maria Luisa va via Nelle puntate spagnole di Una Vita, Maria Luisa e Victor troveranno finalmente il loro lieto fine. Presto la coppia coronerà il loro amore con un matrimonio da favola. Il nipote di Susana vincerà il duello con Valverde e chiederà in sposa Maria Luisa che accetterà, dimenticando il bacio tra il fidanzato e Elvira. La coppia deciderà di raggiungere Juliana e Leandro a Parigi per ...

Una Vita - Trame spagnole : Samuel minaccia Blanca e Diego con una pistola : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno intrattiene quasi 3 milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Samuel avrà una reazione esagerata quando scoprirà Blanca e Diego in procinto di fuggire da Acacias 38. Una Vita: Blanca vuole fuggire con Diego, Samuel furioso Il cambio di carattere ...

Il Segreto - Trame spagnole : Isaac accusa Elsa dell'aborto di Antolina : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Isaac interpretato dall'attore spagnolo Ibrahim Al Shami. L'uomo, infatti, accuserà Elsa di aver provocato la caduta di Antolina nel dirupo ed il conseguente aborto spontaneo. Anticipazioni Il Segreto: Antolina mente sulla sua ...

Il Segreto - Trame spagnole al 24 marzo : la Montenegro uccisa con due colpi di pistola : Le vicende dei protagonisti della longeva soap opera, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto', continuano a sorprendere i milioni di spettatori che seguono lo sceneggiato iberico. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 18 fino a domenica 24 marzo svelano che Julieta si impegnerà nel tentativo di chiarire i propri sentimenti nei confronti di Saul. La donna mostrerà il suo amore al fratello di Prudencio, al punto che i due innamorati ...

Anticipazioni Il Segreto Trame spagnole : Elsa in fin di vita per colpa di Antolina : Sembra che la tormentata storia d'amore tra Elsa Laguna ed Isaac Guerrero continui ad incontrare tantissimi ostacoli. Dopo che Elsa ha scoperto che Antolina è stata l'amante di Jesus, e dopo che il carpentiere ha sposato l'algida bionda, le cose si faranno sempre più gravi: il padre di Elsa, Amancio, morirà in seguito ad una caduta a cavallo e la nuova protagonista sarà costretta a partire temporalmente da Puente Viejo per seppellire il padre ...

Trame spagnole Il Segreto : Fe lascia il paese - Mauricio costretto a restare alla villa : L’appassionante soap opera di origini iberiche Il Segreto ambientata a Puente Viejo non smette di sorprendere. Dalla Spagna arriva una notizia che lascerà sicuramente l’amaro in bocca a tutti i fan dello sceneggiato. Negli episodi iberici recenti è uscito di scena uno dei personaggi femminili più amati dal pubblico. Stiamo parlando di Fe Perez (Marta Tomas), che è stata costretta ad abbandonare il paese dopo aver fatto credere ad una sua vecchia ...

Trame spagnole Il Segreto : Maria non parte - Saul triste per Julieta : Lo sceneggiato iberico “Il Segreto” riesce spesso a sorprendere i telespettatori. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su “Antena 3” dal 4 all’8 marzo 2019 rivelano che Maria Castaneda farà esultare di gioia Francisca Montenegro, dato che rinuncerà a ritornare a Cuba con Esperanza, Beltran e Roberto Sanchez. La figlia di Emilia e Alfonso deciderà di rimanere nel suo paese natio. Saul Ortega invece sarà sempre più triste a causa della ...

Trame spagnole Il Segreto : Francisca caccia Fernando - Elsa accetta di sposare Alvaro : Appassionano sempre di più le Trame dello sceneggiato iberico “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la settimana prossima, ci dicono che Francisca Montenegro dopo aver convinto la nipote Maria Castaneda a non trasferirsi a Cuba, obbligherà Fernando Mesia a lasciare la sua villa con l’aiuto di Prudencio Ortega. Elsa Laguna invece dopo aver riflettuto ...