Torino, ubriachi dopo serata: genitori caricano figlio di 5 mesi nel bagagliaio col cane

(Di lunedì 18 marzo 2019) La coppia di 40 e 25 anni intercettata dalla polizia a seguito di una chiamata di emergenza da parte di alcuni passanti che segnalavano la presenza di due persone completamente ubriache con in braccio un piccolo che rischiavano di fare cadere. Per i dueè scattata la denuncia per abbandono di minore, il neonato è stato allontanato dalla famiglia.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...