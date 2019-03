lapresse

(Di lunedì 18 marzo 2019) Manifestazione 'No ZTL' sotto il Comune di. Quando la sindaca Chiaraè scesa tra la folla per tentare di dialogare, è stata pesantemente insultata: 'Buffoni!', le ...

LaPresse_news : Torino, manifestanti 'No Ztl' insultano sindaco Appendino: 'Criminale, vattene!' - Rndm_Walk : RT @rep_torino: Torino, la sindaca Appendino affronta i manifestanti No Ztl: 'Andremo fino in fondo' [news aggiornata alle 19:54] https://t… - medicojunghiano : RT @grucceverdi: E niente. Sono scesa tra i manifestanti per farmi menare ma non ci sono riuscita ?? quindi parto col gne gne gne ?? #noztl #… -